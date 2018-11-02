В Китае автобус упал в реку из-за драки пассажирки с водителем. Погибли 13 человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После аварии началась масштабная спасательная операция

В китайском городе Чунцин из-за драки пассажирки с водителем в реку Янцзы упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек.

Автобус вылетел с моста, высота которого - 50 метров. Инцидент произошел еще в воскресенье. Как сообщается, погибли 13 человек, еще двое пропали без вести.

Поначалу сообщалось, что водитель транспортного средства резко повернул, чтобы избежать столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, но сейчас, после появления видеокадров с камеры наблюдения, стала понятна истинная причина трагедии.

На видео пассажирка бьет водителя, и он тоже отвечает ей ударом. Затем автобус, не снижая скорости, выезжает на встречную полосу и пробивает ограждение моста, после чего запись обрывается.

Местная полиция заявила, что эта потасовка и стала причиной аварии, сообщает газета "Жэньминь жибао".

На записи также слышно, как кричат пассажиры автобуса, сообщают китайские СМИ.

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption На кадре видно, что женщина бьет водителя телефоном, и он тоже отвечает ударом

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Автобус затем резко сворачивает в сторону, после чего запись обрывается

Правообладатель иллюстрации Handout Image caption Видео с видеорегистратора ехавшего навстречу автомобиля зафиксировало момент аварии

Полиция сообщила, что зачинщица драки - 48-летняя женщина по фамилии Лю - устроила скандал, потому что водитель не остановил автобус на ее остановке.

Согласно полицейскому отчету, она ударила водителя мобильным телефоном после того, как он отказался остановиться и открыть двери, чтобы она мога выйти из автобуса.

Свидетели рассказали, что автобус резко свернул влево на встречную сторону движения и, пробив ограждение, упал в реку.

Сразу после инцидента началась масштабная спасательная операция с участием водолазов, десятков спасательных катеров и подъемных кранов. Однако, как сообщается, выжить не удалось никому.

Обломки автобуса подняли с глубины 71 м лишь в среду вечером. Тела нескольких пассажиров извлекли из реки водолазы.

Авария потрясла общественность Китая. Мост в Чунцине считался очень надежным и безопасным.

В соцсетях винят в аварии вспылившую женщину, но раскритиковали и непрофессионализм водителя, поддавшегося на провокацию.

Пользователь Webo под ником Wanten888 написал: "Если мы видим, что пассажир пререкается с водителем, нельзя просто оставаться безучастным!"

Другой пользователь написал, что его ужаснули крики напуганных пассажиров, а пользователь с ником Liza написала, что нужно ввести закон, который запретит пассажирам отвлекать водителей автобусов.