Звезды спорта и шоу-бизнеса отказываются выступать в Саудовской Аравии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рестлеры Джон Сина и Дэниел Брайан не объяснили свой отказ от поездки

Известные американские рестлеры Джон Сина и Дэниел Брайан решили не участвовать показательном турнире в Саудовской Аравии.

Они пока не объяснили причин этого, но, предположительно, это может быть связано с убийством журналиста Джамаля Хашогги - яркого критика саудовских властей.

О своем решении не участвовать в показательном матче в Саудовской Аравии заявил и теннисист Роджер Федерер.

Ранее Турция заявила, что Джамаля Хашогги преднамеренно убили сразу после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Советник президент Турции Ясин Актай предположил в пятницу, что тело убитого журналиста было растворено в кислоте. По его словам, это единственный логический вывод, который можно сделать, учитывая известные турецким властям обстоятельства случившегося.

"Из ряда вон"

В пятницу в саудовской столице проходит показательный турнир WWE Crown Jewel, на который не поедут Сина и Брайан.

По мнению автора подкаста о рестлинге How2Wrestling Кефина Махона, отказ от участия в шоу WWE - дело нешуточное.

"Это, несомненно, что-то из ряда вон выходящее. Обычно рестлеры отказываются от участия, только если их уволили, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Рестлерам приходится тщательно взвешивать слова, если они не согласны с позицией WWE".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Сина снялся уже в нескольких голливудских фильмах

Но, по мнению Кефина Махона, они решили не ехать в Эр-Рияд из репутационных соображений: на фоне нынешних событий из-за поездки в Саудовскую Аравию они могут оказаться под огнем критики.

Джон Сина стал узнаваемым лицом в американском шоу-бизнесе, и ему по-настоящему есть что терять. Он активно снимается в голливудских фильмах. Недавно он сыграл второстепенную роль в картине "Девушка без комплексов", а вскоре на экраны выйдет фильм "Бамблби" (спин-офф "Трансформеров") с его участием.

По мнению Махона, отказ от участия в саудовском мероприятии Дэниела Брайана, одного из известнейших рестлеров, во многом игра на публику.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Имя Дэниела Брайана хорошо известно любителям рестлинга

Пока ни один из них не заявил публично, что их отказ от участия в турнире каким-то образом связан с гибелью Джамаля Хашогги.

"Они, безусловно, потеряют в деньгах. Безусловно", - сказал Махон, но также добавил, что Сина и Брайан - слишком крупные фигуры в рестлинге, чтобы их уволить.

С 2015 года, когда на престол в Саудовской Аравии взошел Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд, его сын - наследный принц Мухаммед бин Салман - пытался проводить реформы, благодаря которым население его традиционно консервативной страны получило больше свобод.

В сентябре 2017 года король Саудовской Аравии издал указ, предписывающий начать выдавать женщинам водительские права к июню 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Наследный принц Мухаммед бин Салман пытается проводить реформы

Также в сентябре женщинам впервые разрешили присутствовать на мероприятиях, посвященных празднованию Национального дня. А в январе женщин начали пускать на футбольные матчи. Все это очень прибавило популярности наследному принцу.

Мухаммед бин Салман также пытается привлекать в страну международные организации, в том числе связанные с шоу-бизнесом и спортом. WWE подписала контракт на проведение там своих мероприятий на 10 лет.

Но наследного принца критикуют за подавление свободы слова в стране, и гибель критика властей Джамаля Хашогги лишь укрепила эти обвинения.

Шоу в Эр-Рияде

Первое показательное шоу WWE состоялось в Джедде в апреле, и Джон Сина и Дэниел Брайан в нем участвовали.

Однако его раскритиковали за то, что в нем не позволили участвовать женщинам-рестлерам.

Спортивные чиновники затем еще и извинились за то, что во время представления на больших экранах демонстрировались видеокадры с женщинами-рестлерами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Сина участвовал в апрельском шоу WWE в Джадде

По словам Кефина Махона, многие фанаты рестлинга раскритиковали то мероприятие, потому что на протяжении всего шоу им пытались доказать, что Саудовская Аравия - прекрасная страна.

"Было такое, комментаторы начинали говорить о прогрессивности и красоте города прямо во время матчей. Само упоминание шоу WWE Crown Jewel вызывает у большинства любителей рестлинга негативные эмоции", - сказал он.

"В мире рестлинга, как утверждает WWE, можно делать все что хочется. Не бывает чего-то неправильного", - сказал Махон.

WWE придумали новую сюжетную линию для пятничного шоу, в котором будут задействованы другие рестлеры.

Вместо Сины на ринг выйдет Бобби Лэшли, а Дэниела Брайана заменит Самоа Джо.

"Лучше потренируюсь"

Отказался ехать в Саудовскую Аравию и теннисист Роджер Федерер, которому предложили провести там показательное выступление. Об этом он рассказал на послематчевой конференции в Париже.

"Они со мной связались, да. Я решил не играть. Потому что не хочу играть, лучше потренируюсь. Буду заниматься другими делами. Я не хотел там выступать в этот раз. Я быстро определился", - сказал он. Однако от участия в матчах не стали отказались другие звезды тенниса - Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Правообладатель иллюстрации ALLSPORT/Getty Images Image caption Роджер Федерер решил не ехать в Саудовскую Аравию

Ранее от поездок в Саудовскую Аравию отказались министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс, которых ждали на международной конференции инвесторов.

От участия в конференции в Эр-Рияде также отказались главы таких крупных компаний, как HSBC, Credit Suisse, MasterCard, Ford, Uber и Google.

Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, отозвали из страны своих журналистов.