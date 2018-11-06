Совет директоров издания "Медуза" вернул к работе главного редактора Ивана Колпакова. До этого он на две недели отходил от управления коллективом из-за обвинения в домогательствах.

О том, что Колпаков возвращается к должности главного редактора издания, сообщается в фейсбук-аккаунте "Медузы". На прошлой неделе, 25 октября, Колпаков временно сложил полномочия главного редактора из-за обвинения в "неподобающем поведении". Собеседники Би-би-си в издании сообщили, что дело в харассменте по отношению к супруге одного из сотрудников "Медузы". Ни Тимченко, ни Колпаков до этого подробности инцидента не раскрывали.

В сообщении в фейсбук-аккаунте описывается суть произошедшего. 20 октября "Медуза" отмечала в Риге день рождения. На вечеринке произошел неприятный инцидент. "Примерно в четыре утра главный редактор Иван Колпаков, который был сильно пьян, прикоснулся к ягодице жены одного из сотрудников "Медузы" и сказал: "Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет" - после чего ушел. Об этих событиях мы знаем со слов девушки (она решила сохранить анонимность). У нас нет поводов ей не доверять. Иван не помнит, что именно произошло, но признает, что такое могло случиться", - говорится в заявлении издания.

О произошедшем рассказал муж пострадавшей, после чего Колпаков принял решение временно сложить с себя полномочия главного редактора до проведения расследования и вынесения решения советом директоров издания. Две недели обязанности главного редактора исполняла основатель и генеральный директор издания Галина Тимченко.

Совет директоров, собравшийся на минувших выходных, решил: "У совета нет оснований считать, что Иван Колпаков когда-либо прежде позволял себе подобные действия. Большинство сотрудников "Медузы", опрошенных членами совета, высказались за то, чтобы Колпаков остался главным редактором издания, хотя и назвали его поведение на вечеринке неприемлемым".

Публичность и временное отстранение от должности за произошедшее редакция сочла "достаточным наказанием и гарантией того, что это не повторится".

"Две недели назад я очень сильно напился и обидел жену сотрудника "Медузы". Это была довольно безобразная выходка. Как это вообще могло произойти, я не понимаю. Перед всеми невольными участниками инцидента я извинился сразу и неоднократно, - написал Колпаков в своем "Фейсбуке". - Конечно, я безумно рад, что совет директоров меня возвращает - он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю все, чтобы исправить ситуацию".

Что такое "Медуза"

"Медуза" - одно из немногих независимых интернет-медиа на русском языке. В своих публикациях редакция занимает принципиальную позицию по вопросам харассмента.

"Медуза" поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в системных домогательствах.

В российских СМИ не принято применять официальные санкции к сотрудникам, обвиненным в харассменте. Если такие случаи и были, о них не становилось известно публично.

"Медуза" - издание, для которого человек и его права являются абсолютной ценностью, - говорится в официальном сообщении редакции. - Мы считаем недопустимыми домогательства, приставания, унижение, насилие и злоупотребление властью. Этого не может происходить и в нашей редакции".

История с "Медузой" - первый случай, когда руководство редакции официально разбирает жалобу на харассмент и об этом становится известно публично.

Редакция "Медузы" находится в Риге, имена своих инвесторов издание не раскрывает. По данным "Медиалогии", "Медуза" вторая по цитируемости в соцсетях и восьмая по цитируемости в СМИ среди русскоязычных интернет-СМИ.