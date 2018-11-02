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В квартире московского подростка полиция нашла самодельное взрывное устройство. По данным источников российских СМИ, подросток - знакомый 17-летнего жителя Архангельска, устроившего в среду взрыв в здании ФСБ.

Первым об этом написал телеграм-канал "Хороший", сообщив, что именно этому школьнику, проживающему в московском Тушино, сделал свой последний звонок 17-летний молодой человек.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что подросток задержан на улице Свободы на северо-западе Москвы, в его квартире обнаружено "взрывное устройство и компоненты для его изготовления", а "подрывник из Архангельска" с ним связывался.

В свою очередь, "осведомленный источник" Интерфакса заявил, что в квартире школьника найден "предмет, похожий на самодельное взрывное устройство". Он также заявил, что москвич "общался в интернете" со студентом архангельского колледжа, устроившим взрыв у здания ФСБ.

Официального подтверждения этой информации у агентств нет. Сначала ТАСС писал, что задержанному 16 лет, позже телеканалу "360" задержание прокомментировал отец подростка, уточнив, что его сыну 14 лет. "Нашли просто бомбочку детскую, а раздули неизвестно что. Дети балуются петардами и так далее. Что, теперь на этой волне начнут раздувать из мухи слона?" - заявил он изданию.

Взрыв у входа в здание УФСБ по Архангельской области произошел утром в среду 31 октября. Как сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК), молодой человек вошел в здание и достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках. В результате он погиб на месте, а три сотрудника учреждения получили ранения.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статьям "Теракт" и "Незаконное ношение боеприпасов". По данным следствия, взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель. СКР сообщает, что его личность установлена.

Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Глава Архангельской области Игорь Орлов заявил, что террорист действовал в одиночку.