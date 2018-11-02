В штаб-квартире Sony Music в центре Лондона ранены два человека

Правообладатель иллюстрации ALEX ISZATT Image caption На место происшествия прибыла полиция

Два человека получили ножевые ранения в результате инцидента в штаб-квартире Sony Music в Кенсингтоне - одном из центральных районов Лондона.

Полиция пока не сообщает, что именно произошло, уточнив, что "инцидент не исчерпан".

Как сообщается, на место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи, проводится эвакуация сотрудников офисов в районе места происшествия. Дороги близ места происшествия были перекрыты.

"Эвакуация в данном случае - это мера предосторожности. Два человека получили ножевые ранения, мы ждем информации об их состоянии", - говорится в сообщении полиции.

Полиция сообщила о задержании одного человека.

Полиция не связывает этот инцидент с терроризмом. Уточняется, что огнестрельное оружие задействовано не было.

Инцидент произошел около 11:00 по местному времени (14:00 по Москве).

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел на третьем этаже здания, где располагается штаб-квартира звукозаписывающей компании Sony Music.