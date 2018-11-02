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В "Единой России" разработали законопроект о деятельности в России кибердружин, которые выявляют в интернете противоправную информацию. Такая практика уже существует - поиском незаконного контента занимаются активисты и казаки.

В пояснительной записке к законопроекту, как сообщает Интерфакс, говорится, что кибердружинники будут бороться с размещением в интернете "запрещенной в РФ информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды".

Документ пока не внесен в Госдуму и требует дополнительных согласований, рассказал Би-би-си один из авторов инициативы, первый замглавы фракции "Единой России" Адальби Шхагошев.

"Есть противоправная информация - в виде, например, инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ). В Америке сразу как в поисковик забивается такая информация - домой приходят правоохранительные органы", - уверен Шхагошев (Би-би-си не удалось обнаружить достоверную информацию о существовании подобной практики в США).

По его словам, деятельность кибердружинников будет добровольной и ее не предполагается оплачивать, а закон нужен для более эффективного реагирования правоохранительных органов на обращения: "Все, что в рамках закона, обычно действует достаточно эффективно и вопросов не возникает".

Другой соавтор документа Олег Быков заявил РИА Новости, что законопроект призван стимулировать гражданскую активность и не направлен на ограничение свободы слова. В комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи к идее отнеслись скептически.

"Оформление этого движения на законодательном уровне несет риски трансформации народной инициативы в формальное исполнение обязательств и профанацию идеи добровольчества", - заявил глава комитета Леонид Левин.

По его словам, действующее законодательство уже позволяет эффективно информировать правоохранительные органы о нелегальном контенте.

Инициативу в пятницу обсуждали на заседании координационного совета фракции "Единой России". На встрече с фракцией присутствовала министр просвещения Ольга Васильева, которая, как сообщает Интерфакс, пообещала работать с депутатами над вопросами защиты несовершеннолетних от экстремизма в интернете.

Как в России работают кибердружины?

В 2017 году губернатор Белгородской области подписал регламент по взаимодействию с кибердружинами. Глава областного управления молодежной политики рассказывал "Огоньку", что дружины основаны во всех 22 муниципальных образованиях региона.

Дружинники просматривают страницы молодых белгородцев в соцсетях и сообщают в полицию, Следственный комитет и Роскомнадзор об обнаруженных нарушениях, писало издание.

В 2016 году на базе МГУТУ имени Разумовского (Первого казачьего университета) была создана казачья кибердружина.

"Как казачья дружина помогает правоохранительным органам в поддержании порядка, так и казачья кибердружина поддерживает порядок в российском интернет-пространстве", - говорится на сайте проекта.

Аналогичная инициатива есть у "Молодой гвардии Единой России" - "Медиагвардия". Сайт проекта не обновлялся с мая 2017 года. Зато паблик "Медиагвардии" в соцсети "ВКонтакте" обновляется регулярно.

В описании сообщества говорится: "Медиагвардия сотрудничает с Роскомнадзором в отношении ресурсов, пропагандирующих наркотики, детскую порнографию или призывающих к суициду".

Добровольные помощники полиции

Закон и сейчас не мешает сообщать в правоохранительные органы о контенте, который кажется заявителю противоправным.

В 2018 году в России резко выросло количество уголовных дел, возбужденных по статье об экстремизме, в том числе в отношении тех, кто делал репосты в социальных сетях.

Одним из наиболее известных подобных случаев стало дело 23-летней барнаульской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила на своей странице "ВКонтакте" несколько мемов, показавшихся следователям "экстремистскими".

Основанием для возбуждения дело в отношении Мотузной стали заявления студенток алтайского филиала Российской академии народного хозяйства Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер.

По их же заявлению было возбуждено уголовное дело против студента Алтайского краевого колледжа культуры Даниила Маркина. Он также обвиняется в экстремизме из-за мемов на религиозную тему "ВКонтакте".

По словам депутата Шхагошева, принятие закона о кибердружинах не приведет к новому скачку уголовных дел "за репосты". "Мы как раз будем обращать внимание на противоправную информацию, а что с ней делать - дружины решать не будут, они будут просто обращать на нее внимание", - сказал собеседник Би-би-си.