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Президент России Владимир Путин поздравил военных разведчиков с наступающим 100-летием управления и предложил вернуть Главному управлению генштаба Вооруженных сил имя, под которым она известна всему миру - ГРУ.

После отравления Скрипалей и нескольких британских граждан в Солсбери и официального обвинения в том, что военная разведка России проводила кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Всемирного антидопингового агенства ВАДА и следователей, ведущих дело о крушении малайзийского "боинга" MH-17 в Донбассе, аббревиатура GRU стала часто упоминаться в речах политических лидеров и мировых СМИ.

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ", - приводит слова Путина на торжественном мероприятии в Театре Российской армии агентство РИА Новости.

Главное управление генштаба Вооруженных сил появилось в 2010 году в результате переименования Главного разведывательного управления (ГРУ) генштаба.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал Путин. Как передает агентство, его предложение встретили аплодисментами.

Media playback is unsupported on your device Обвиняемый в покушении на Сергея Скрипаля оказался полковником ГРУ Анатолием Чепигой.

По словам Путина, российская военная разведка отличается высоким профессионализмом, а также уникальными возможностями по проведению спецопераций.

"Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши без всякого преувеличения уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций, высоко ценю ту информацию и аналитические материалы и доклады, которые готовятся для руководства страны в Главном управлении Генштаба. Уверен в вашем профессионализме, в личной смелости и решительности, в том, что каждый из вас сделает все для России и нашего народа", - сказал он.

100 лет ГРУ (плюс 118 лет разведки Российской империи)

В Российской империи военная разведка была создана в 1810 году по инициативе тогдашнего военного министра Барклая-де-Толли.

5 ноября 1918 года Лев Троцкий секретным приказом # 197/27 утвердил структуру Полевого штаба Реввоенсовета РСФСР, в которой значилось и управление агентурной разведки.

Первые два с половиной года в целях конспирации оно называлось Регистрационным управлением. Первым его начальником был Семен Аралов.

В СССР сам факт существования ГРУ, в отличие от КГБ, являлся тайной. Непосвященные узнали о его существовании после выхода в свет в 1985 году книги Виктора Суворова "Аквариум".