На новой банкноте в 50 фунтов стерлингов будет британский ученый

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На новой банкноте в 50 фунтов стерлингов, помимо портрета королевы, будет изображен знаменитый британский ученый. Об этом объявил Банк Англии, предложивший широкой публике выдвигать подходящие кандидатуры.

Пока еще не решено, какой ученый удостоится этой чести. Предложения можно выдвигать на сайте Банка Англии.

Через шесть недель специальная комиссия, в состав которой войдут эксперты из разных научных сфер, создаст шортлист кандидатов, известных своими выдающимися достижениями в британской науке.

Это могут быть ученые из самых разных сфер - от астрономии до биологии, от биотехнологии до химии, инженерии, математики, медицинских исследований, физики, или зоологии.

Благо в Великобритании не было недостатка в выдающихся ученых, открытия которых фундаментальным образом изменили нашу жизнь к лучшему.

Окончательное решение будет принято главой Банка Англии Марком Карни. Как предполагается, новая 50-фунтовая банкнота выйдет уже после 2020 года, когда появится новая банкнота в 20 фунтов.

Чей портрет будет на новой банкноте?

Анализ: Пол Ринкон, редактор научного отдела Би-би-си

Профессор Стивен Хокинг кажется одним из самых очевидных кандидатов. Космолог Кембриджского университета известен всему миру. Хотя он скончался лишь в феврале этого года, нет никаких сомнений, что широкая публика поддержит это решение.

Алан Тьюринг - также популярный кандидат. Во время Второй мировой войны ему и его команде удалось взломать германский шифровальный код - знаменитую шифровальную машину "Энигму". Тьюринг также был одним из первопроходцев в создании компьютеров.

Но в 1952 году он был посажен в тюрьму, так как в то время еще действовал закон, запрещавший мужской гомосексуализм. В 2013 Тьюринг был посмертно оправдан, и многие считают, что его вклад в развитие науки заслуживает того, чтобы именно его портрет появился на новой банкноте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ада Лавлейс считается первым в истории программистом

Есть претенденты среди женщин, и многие говорят, что на банкноте должна быть изображена именно женщина. Тут главным кандидатом многие считают математика Аду Лавлейс, которая создала первую программу для вычислительной машины и поэтому считается первым программистом в истории.

Другим кандидатом могла бы быть английский биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин. Ее изыскания помогли открыть структуру ДНК, за что после ее смерти ее коллеги получили Нобелевскую премию. Однако вклад Розалинд Франклин в это открытие игнорировался годами, и многие считают, что ее портрет на новой банкноте помог бы частично восстановить справедливость.

Чьего портрета точно не будет?

Правообладатель иллюстрации . Image caption Футболиста на деньгах не будет

Тысячи человек подписали направленную в правительство петицию с призывом разместить на банкноте изображение защитника футбольного клуба "Лестер" и сборной Англии Гарри Магуайра верхом на надувном единороге. Правительство эту петицию отвергло, заявив, что подобные решения - компетенция Банка Англии, а не правительства.

Кроме того, согласно правилам, королева - единственный человек, который при жизни может быть изображен на британских банкнотах. Все остальные могут появиться на деньгах лишь посмертно.

Правительство также отклонило две петиции, одна из которых призывала разместить на 50-фунтовой купюре портрет Маргарет Тэтчер, а другая призывала ни в коем случае этого не делать. Хотя в начале своей карьеры Тэтчер была химиком, она вряд ли войдет в шортлист великих ученых.

Согласно правилам, на банкнотах также нельзя размещать изображения вымышленных персонажей, и, соответственно, единорога там не будет, как, впрочем, и Гарри Поттера.

В комитет, который составит шортлист, войдут, среди прочих, исследователь в области астронавтики Магги Адерин-Покок, автор и специалист по генетике Эмили Гроссман, редактор Британского журнала истории науки Саймон Шаффер, и физик Саймон Сингх.

Почему нужна новая банкнота?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешние 50-фунтовые банкноты еще останутся в обращении несколько лет

Год назад многие были уверены, что 50-фунтовая банкнота будет просто выведена из обращения.

Говорили, что этими банкнотами пользуются в основном преступники. Их называли деньгами коррумпированных элит, преступников всех сортов, а также способом уходить от налогов.

Однако в октябре правительство объявило, что все-таки будет выпущена новая, сделанная из пластика, 50-фунтовая банкнота. Пластиковые деньги не так быстро изнашиваются, и их намного сложнее подделывать.

Некоторые критикуют переход на банкноты из полимеров из-за того, что в них содержится микроскопическая доля животного жира. Это возмущает веганов и вегетарианцев. Однако правительство заявляет, что переход на пальмовое масло увеличило бы стоимость их производства и сократило бы срок их службы.