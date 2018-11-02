Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Алек Болдуин на выходе из шестого полицейского участка в Манхэттене

Американский актер Алек Болдуин был задержан в Нью-Йорке за драку, это подтвердил Би-би-си представитель местной полиции, сообщивший, что актеру грозят обвинения в нападении на незнакомого ему мужчину.

Инцидент произошел в районе Вест-Вилладж около двух часов дня по местному времени. Болдуин ударил водителя другой машины в ходе конфликта из-за парковочного места.

CBC New York уточняет, что произошло это на 10-й улице, недалеко от Юнион-сквер - одной из главных площадей Манхэттена.

Актер якобы сдавал назад, паркуясь на свободное место, и в этот момент его занял другой автомобиль. После этого Болдуин вышел из машины и ударил водителя, который не дал ему припарковаться. Водитель в этот момент оплачивал стоянку.

Представитель актера пока не прокомментировал инцидент с Болдуином.

"Желаю ему удачи"

60-летний Болдуин со своей семьей живет в Манхэттене.

"Желаю ему удачи", - прокомментировал задержание актера журналистам президент Дональд Трамп.

Куда жестче о драке Болдуина отозвался сын президента Дональд Трамп-младший. "Кого-то еще шокирует этот отброс?" - задался он вопросом в "Твиттере".

Болдуин - один из самых ярких критиков нынешнего президента США. Кроме того, он регулярно пародирует Трампа в телевизионном шоу Saturday Night Live.

В 2017 году он получил премию "Эмми" за эту роль.

В середине октября актер призвал законным образом свергнуть администрацию Трампа.

"В Америке принято вводить изменения посредством выборов. Здесь, дома, мы меняем правительство упорядоченным и формальным способом. И именно таким упорядоченным, формальным и законным способом нам необходимо свергнуть администрацию Дональда Трампа", - сказал актер во время выступления в Нью-Гэмпшире на ежегодном осеннем ужине Демократической партии.

Для этого, по словам актера, нужно использовать промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. В этот день американцы изберут целиком палату представителей и более трети сената.

Если демократы победят на этих выборах и получат большинство в конгрессе, возможности Трампа будут сильно ограничены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Алек Болдуин играл во многих популярных голливудских фильмах

Российскому зрителю Алек Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в том числе в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

У Болдуина не первый раз возникают проблемы с законом. В 2014 году его задержала полиция также в Манхэттене за то, что он ехал на велосипеде по односторонней улице против движения.

У Болдуина не оказалось с собой документов, он начал кричать и слать проклятия полицейским, за что оказался в наручниках.