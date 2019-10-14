Лидеры Каталонии приговорены к длительным тюремным срокам

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Испанский Верховный Суд приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от девяти до 13 лет заключения.

На 13 лет осужден бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас. Еще троих обвинили в неповиновении, но к заключению не приговорили.

12 политиков и активистов отвергли предъявленные им обвинения.

После объявления судом приговора сотни сторонников независимости Каталонии прошли по улицам Барселоны с плакатами "Освободить политических заключенных!" и призывами к своим сторонникам выходить на улицы.

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Изначально обвинение просило 25 лет заключения Ориолу Жункерасу - самому высокопоставленному лидеру движения за независимость Каталонии, который оказался в суде.

Жункерас получил самый большой срок за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств.

Девять лидеров были оправданы по более серьезным обвинениям в организации восстания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ориол Жункерас получил самый большой срок за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств

Приговор был вынесен после четырех месяцев слушаний.

Во время своей заключительной речи в июне, адвокаты сообщили суду, что их клиенты отвергли обвинения в восстании и подстрекательстве к мятежу, но признали менее серьезные нарушения в виде неповиновения, за которое их могли отстранить от государственной службы, но не заключить в тюрьму.

В 2017 году лидеры движения за независимость Каталонии провели референдум об отделении от Испании, который испанский конституционный суд признал незаконным.