КПРФ не выдвинет Ищенко на новые выборы в Приморье. Предыдущие он почти выиграл

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КПРФ отказалась выдвигать своего кандидата на повторные выборы губернатора Приморья. На предыдущих выборах партию представлял Андрей Ищенко - он почти выиграл, но в последний момент его обошел кандидат от "Единой России". В КПРФ убеждены, что причиной стали массовые фальсификации. Итоги выборов были отменены. Сам Ищенко не исключил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Как сообщает агентство РИА Новости, об отказе КПРФ выдвигать своего кандидата на повторные выборы заявил сам Ищенко. По его словам, такое решение принято из-за того, что партия считает незаконной отмену итогов первоначальных выборов. КПРФ настаивает на том, что необходимо отменить только итоги голосования на участках, где, по ее мнению, были массовые нарушения. В этом случае победу бы одержал Ищенко.

В свою очередь первый секретарь приморского комитета КПРФ Анатолий Долгачев заявил, что в случае выдвижения кандидата ему все равно не дали бы принять участие в выборах. "Для нас заблокировано 10 муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр", - цитирует его слова РИА Новости.

Сам Ищенко ранее в разговоре с Би-би-си также выражал опасение, что не сможет пройти муниципальный фильтр и вновь стать кандидатом.

Кроме того, он говорил журналистам, что что ему неоднократно предлагали выйти из гонки, в обмен предлагая различные должности. Газета "Ведомости" утверждает, что речь шла о посте сенатора или вице-губернатора в команде нынешнего врио главы региона Олега Кожемяко в случае, если тот победит на выборах.

При этом отказ партии выдвигать своего кандидата не означает, что Ищенко вообще не примет участия в выборах. Он может пойти на них в качестве самовыдвиженца. В разговоре с Би-би-си он подтвердил, что говорить о его полном отказе учатствовать в выборах еще рано, но отметил, что пока не решил, будет ли участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Новые выборы и новые кандидаты

Приморский край стал одним из четырех российских регионов, где в единый день голосования 9 сентября победителя не удалось определить в первом туре.

Во втором туре врио губернатора Андрей Тарасенко, которого поддерживали Путин и "Единая Россия", отставал от коммуниста Андрея Ищенко. Ситуация изменилась после подсчета 95% голосов, когда Тарасенко неожиданно вырвался вперед.

Коммунисты обвинили единороссов в массовых фальсификациях и подделке протоколов, о нарушениях заявил и штаб Тарасенко. После этого глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что комиссия рекомендует признать выборы в Приморье недействительными.

По словам Памфиловой, в Приморье были выявлены как минимум 19 участков, где на последнем этапе назначенному Путиным врио губернатора были приписаны голоса. Она назвала это "ударом под дых", имея в виду свой курс на отказ от фальсификаций выборов.

В результате итоги выборов были аннулированы. Это значит, что теперь они пройдут заново. Первый тур назначен на 16 декабря.

При этом Тарасенко на выборы не пойдет - на посту временно исполняющего обязанности губернатора его уже сменил Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Именно он и станет новым кандидатом - при этом, в отличие от предшественника, он решил идти на выборы самовыдвиженцем, а не от "Единой России".

Помимо Кожемяко документы на участие в выборах подали еще как минимум шесть самовыдвиженцев. Кроме того, на выборы идет Максим Сурайкин из партии "Коммунисты России", которую в КПРФ считают партией-спойлером.