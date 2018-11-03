Чемпионат не для всех: покинут ли футбольную Лигу чемпионов топ-клубы

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Сразу несколько крупных мировых СМИ опубликовали материалы, основанные на утечках из ведущих футбольных организаций - ФИФА и УЕФА. Из них следует, что европейские топ-клубы якобы обсуждали возможность выхода из национальных и европейских турниров ради создания элитной суперлиги.

Документы, на которых основаны публикации, получил от анонимного информатора немецкий журнал Spiegel. Всего их около 3,5 млн - поэтому журнал обратился за помощью к другим СМИ, в том числе к агентству Рейтер, британской газете Sunday Times и испанской El Mundo. Журнал убежден в подлинности документов и утверждает, что получены они были без помощи хакеров.

Помимо планов создания суперлиги, в которой играли бы только гранды европейского футбола, авторы публикаций обращают внимание на крайне мягкие наказания за нарушение принципа финансового фейр-плей для "Манчестер Сити" и ПСЖ в 2014 году и утверждают, что к этому может иметь отношение нынешний президент ФИФА.

Лига для избранных

По данным журналистов, планы создания суперлиги обсуждали семь клубов - мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", лондонский "Арсенал", туринский "Ювентус", а также "Милан", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Появиться она должна была в 2021 году.

Суть их идеи предположительно в том, чтобы отказаться от участия в национальных чемпионатах и еврокубках и вместо этого создать новую международную лигу, в которой будут выступать только лучшие клубы Европы. Слухи о возможном создании такой лиги ходили и раньше. но никаких документальных подтверждений не имели.

Как утверждают журналисты, планировалось, что в лиге будут соревноваться 16 команд. Из них 11 считались бы "командами-основателями": на протяжении первых 20 лет существования лиги они должны были быть ее постоянными участниками без возможности вылета. Еще пять команд планировалось приглашать в порядке ротации.

Как утверждает Spiegel, помимо семи перечисленных клубов постоянными участниками лиги планировалось сделать "Ливерпуль", ПСЖ, "Манчестер Сити" и лондонский "Челси", а первыми приглашенными участниками якобы должны были стать мадридский "Атлетико", дортмундская "Боруссия", миланский "Интер", "Марсель" и "Рома".

В публикациях утверждалось, что "Бавария" еще в 2016 году выясняла, может ли она без последствий для себя покинуть национальный чемпионат Германии - и выяснилось, что такой вариант исключен. Контракты всех футболистов были составлены так, что они смогли бы бесплатно уйти в другие клубы в случае, если "Бавария" покинула бы чемпионат Германии.

После появления этой информации "Бавария" выпустила официальное заявление, в котором отрицает планы создания суперлиги. Президент клуба Карл-Хайнц Руммениге заявил, что "Бавария" будет выступать и в национальном чемпионате, и в европейских турнирах под эгидой УЕФА до тех пор, пока он занимает свой пост.

Би-би-си обратилась за комментариями к остальным шести клубам, предположительно обсуждавшим идею создания суперлиги, но в "Манчестер Юнайтед" от комментариев отказались, а остальные команды пока не ответили.

Нечестная игра

Журналисты также утверждают, что глава УЕФА Джанни Инфантино помог двум суперклубам, склонным к внушительным тратам, избежать сурового наказания за нарушения принципа финансового фейр-плей. Этот принцип требует, чтобы клубы тратили только то, что они сами зарабатывают, а не брали деньги у богатых владельцев.

Случай, упомянутый в попавших к журналистам документах, произошел в 2014 году и был связан с британским "Манчестер Сити" и французским "Пари Сен-Жермен". Первый принадлежит шейху Мансуру из ОАЭ, а второй - крупным бизнесменам из Катара.

Как утверждает Spiegel, клубы пытались обойти принцип финансового фейр-плей за счет спонсорских сделок с зарубежными компаниями, в которых пользовались влиянием их владельцы. В итоге они заключили контракты на сильно завышенные суммы, что запрещено правилами, и аудит УЕФА это заметил.

Обоим клубам грозило временно исключение из еврокубков, что стало бы болезненным ударом по их репутации и амбициям. Однако вопреки ожиданиям они отделались относительно мягким наказанием - штрафами примерно в 20 млн евро, что при их бюджете сложно было назвать внушительной суммой.

На основании полученных документов журналисты высказывают предположение, что в решении этой проблемы клубам мог помочь Джованни Инфантино, который тогда был генеральным секретарем УЕФА, а теперь возглавляет ФИФА. Он якобы встречался с руководителями клуба и предлагал компромиссное решение, хотя не имел на это права.

В "Манчестер Сити" в ответ на публикацию заявили, что считают ее преднамеренной попыткой очернить клуб. В ПСЖ в свою очередь просто сказали, что "отрицают все домыслы", добавив, что "всегда действовали в строгом соответствии со всеми правилами и законами, которые установлены спортивными властями".

В УЕФА в свою очередь заявили, что принцип финансового фейр-плей - относительное нововведение, в связи с чем в первые годы его существования были тяжелыми в связи с отсутствием опыта применения новых правил.

"В УЕФА убеждены, что явная непоследовательность в решениях, проявлявшаяся раньше и очевидная многим, была устранена по мере того как система развивалась и становилась более понятной для всех ее участников", - говорится в заявлении организации.

В свою очередь в ФИФА публикации в СМИ назвали попыткой очернить организацию со стороны уволенных из нее людей.