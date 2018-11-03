Правообладатель иллюстрации Getty Images

Роскомнадзор направит запрос московскому интернет-провайдеру "Акадо" в связи с публикацией персональных данных абонентов. Ранее стало известно, что в открытом доступе оказались имена и контактные данные клиентов.

О том, что Роскомнадзор направит "Акадо" запрос, сообщило в субботу агентство РИА Новости. В пятницу сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Антон Здольников написал, что данные абонентов "Акадо" уже на протяжении долгого времени находятся в открытом доступе. По его словам, он впервые обнаружил это 11 лет назад, а недавно выяснил, что с тех пор ничего не изменилось.

Как пишет Здольников, имена, телефоны и домашние адреса абонентов - как физических, так и юридических лиц - доступны в базе RIPE Network Coordination Centre. Эта организация занимается распределением IP-адресов в Европе и СНГ.

Получить к ним доступ можно через инструмент Whois, который используется для поиска регистрационных данных о владельцах доменных имён и IP-адресов.

Директор по внешним связям RIPE NCC Алексей Семеняка подтвердил агентству Рейтер наличие в открытом доступе данных о клиентах "Акадо" и пояснил, что провайдер самостоятельно вносит информацию о клиентах в базу.

В "Акадо" это отрицают. "Персональные данные мы не публикуем, и в свободном доступе их нет", - заявила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Светлана Белых.

"Акадо" оказывает услуги доступа доступа в интернет в Москве, Московской области и в Минске. Это один из крупнейших провайдеров московского региона. Компания принадлежит группе "Ренова" российского миллиардера Виктора Вексельберга.

В России с 2006 года действует федеральный закон "О персональных данных". Он регулирует обработку персональных данных граждан и запрещает их размещение в открытом доступе. За невыполнение условий, обеспечивающих сохранность персональных данных, предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.