В Лондоне по делу Замиры Хаджиевой изъяли украшения на сотни тысяч

Правообладатель иллюстрации NCA

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) арестовало ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников богатства женщины, предположительно потратившей 16 миллионов фунтов (20,7 млн долларов) в одном только универмаге Harrods.

Речь идет о Замире Хаджиевой - жены бывшего азербайджанского банкира, которая сейчас проживает в Лондоне. Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на приобретение в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов (28,5 млн долларов).

Изъятые в рамках дела драгоценности проходили оценку в аукционном доме Chrisitie's. Как сообщает газета Daily Telegraph, их собирались выставить на аукцион.

В начале октября Замира Хаджиева стала первой иностранкой в Британии, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Хаджиева привлекла внимание правоохранительных органов необъяснимо роскошным образом жизни. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана приобрела недвижимость на 22 млн фунтов и потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов на предметы роскоши и прочие вещи.

Хаджиева, пишет газета, владеет гольф-клубом в Аскоте стоимостью около 10 млн фунтов (13 млн долларов).

Замира Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

Джахангир Хаджиев отверг все обвинения в свой адрес. На слушаниях в Высоком суде Лондона, которые начались в июле, супруги назвали эти обвинения несправедливыми.

В начале 2018 года британские власти получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения иностранцам, владеющим активами стоимостью от 50 тысяч фунтов (65 тысяч долларов).

Речь в первую очередь идет о подозреваемых в преступной деятельности, а также о влиятельных политических фигурах из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Ожерелье за 120 тысяч фунтов

Сама Хаджиева настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование NCA.

Но на этой неделе стало известно, что NCA арестовало около 50 дорогих ювелирных изделий, которые проходили предпродажную оценку в Chrisitie's.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хаджиева, как следует из документов суда, вела роскошный образ жизни, потратив за 10 лет в одном только универмаге Harrods около 16 млн фунтов

Среди прочего речь идет об ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью до 120 тысяч фунтов стерлингов (156 тысяч долларов).

Перламутровое ожерелье Van Cleef & Arpels, оцененное в 20 тысяч фунтов (26 тысяч долларов), по некоторым сведениям, было куплено Джахангиром Хаджиевом в 2008 году в Сен-Морице. Драгоценности проходили оценку по просьбе дочери Хаджиевой - Лейлы Махмудовой.

NCA заявляет, что временно конфисковала эти ювелирные изделия, так как считает необходимым расследовать, откуда взялись деньги на их покупку.

Вестминстерский городской суд постановил, что в рамках расследования происхождения денег NCA может хранить драгоценности у себя в течение полугода.

Что такое запрос об имуществе неустановленного происхождения?

Закон, позволяющий делать подобные запросы, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в Великобритании.

По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, за последние десятилетия в недвижимость в Великобритании инвестированы миллиарды грязных денег иностранного происхождения.

Однако до сих пор было чрезвычайно сложно предъявлять обвинения подобным людям или конфисковывать их имущество из-за отсутствия улик. Теперь же новый закон позволяет обяхать подозреваемых самостоятельно объяснить происхождение денег.

Если же они не смогут подробно и убедительно доказать законное происхождение капиталов, Национальное агентство по борьбе с преступностью можеттеперь обратиться в Высокий суд с ходатайством о конфискации имущества.