Трамп объявил о санкциях против Ирана в стиле "Игры престолов". В Иране ответили тем же

Иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в "Инстаграме" свою фотографию, стилизованную под постер сериала "Игра престолов". Ранее при помощи стилизованного под тот же сериал постера президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана.

В пятницу, 2 ноября, в "Твиттере" американского президента появилась его фотография в цветовой гамме, характерной для рекламных постеров "Игры престолов". На ней также была надпись "Санкции близко", отсылающая к одной из самых известных фраз из этого сериала - "Зима близко".

В свою очередь генерал Касем Сулеймани, командующий элитным иранским спецподразделением, опубликовал на своей странице в "Инстаграме" изображение, также стилизованное под постер "Игры престолов". Это его фотография, снабженная подписью "I will stand against you" (можно перевести как "Тебе меня не сломить").

Еще после публикации твита Трампа американский телеканал HBO, на котором выходит сериал, призвал не использовать свою продукцию и свой товарный знак в политических целях.

А в "Твиттере" телеканала появилась запись: "Как будет по-дотракийски "неправомерное использование товарного знака?" (Дотракийский язык - вымышленный язык из мира "Игры престолов").

Американские санкции, о восстановлении которых сообщил Трамп, были отменены в 2015 году после того, как группа стран, среди которых были и США, сумела договориться с Тегераном о контроле над иранской ядерной программой.

Однако Трамп после прихода к власти в 2017 году заявил, что считает сделку с Ираном ошибкой и намерен из нее выйти. В итоге в 2018 году США начали восстанавливать санкции против Ирана несмотря на то, что другие участники сделки, в том числе европейские союзники Вашингтона, выступают за ее сохранение.

В пятницу Белый дом заявил, что объявленные Трампом санкции вступят в силу с 5 ноября и станут самыми жесткими в истории Ирана. Они будут направлены против судоходной, энергетической и банковской отраслей Ирана. По мнению экспертов, это сильно ударит по ведущим отраслям иранской экономики.

При этом новые санкции не коснутся восьми стран-участниц соглашения с Ираном, которые смогут продолжать импортировать иранскую нефть. В самом Иране заявили, что не обеспокоены расширением санкций.