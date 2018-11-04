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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас представил свой план сохранения мира в Европе на фоне планов США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Среди прочего он предлагает запретить боевых роботов и подумать о запрете гиперзвуковых ракет. Статью министра публикует журнал Spiegel.

Маас отмечает, что на фоне разговоров о выходе США из этого договора в прессе всё чаще встречаются такие термины как гонка вооружений и ядерное сдерживание, что напоминает многим ситуацию, сложившуюся в 80-е годы прошлого века.

Однако министр считает подобные аналогии надуманными и отмечает, что с тех пор мир сильно изменился. "Сейчас друг другу противостоят уже не два легко предсказуемых военно-политических блока с равными силами. Мир стал асимметричнее. Грань между ядерным и конвенционным оружием стирается", - пишет он.

"Общие интересы важнее взаимного недоверия"

По мнению Мааса, ключевая проблема - недостаток доверия между сторонами договора. Ответственность за это он возлагает в первую очередь на Россию, которая, по мнению немецкого министра, не сумела обеспечить достаточную прозрачность и развеять подозрения американцев, считающих, что она нарушает договор.

В то же время Маас отмечает, что европейцы обладают достаточным авторитетом для того, чтобы напоминать о важности договора не только Москве, но и Вашингтону. Министр пишет, что Германия в отличие от США выступает не за отмену договора, а за то, чтобы добиться его соблюдения обеими сторонами.

Кроме того, Маас убежден, что для сохранения мира в Европе необходимо изменить подход к контролю за различными видами вооружений и к процессу разоружения. Он подчеркивает, что договор о ракетах средней и малой дальности сам по себе не может гарантировать мир.

В качестве примера министр приводит российские ракеты, размещенные в Калининградской области. По его словам, их размещение не нарушает условия договора - но в то же время эти ракеты могут в считаные минуты достичь многих стран Евросоюза.

В своей статье Маас предлагает примерный план обеспечения мира в Европе. Он состоит из четырех пунктов, в первом же из которых министр пишет, что "общие интересы должны быть важнее взаимного недоверия".

Что предлагает Маас

Прагматичный обмен данными между США, Россией и Европой. Совместная оценка рисков, которые несут миру новые виды вооружения. Создание дееспособной системы учета вооружений.

Полный контроль над ракетами - как баллистическими, так и крылатыми. Создание международного свода правил, касающихся создания и использования ракет.

Достижение договоренности с Китаем о большей прозрачности его ракетной программы, которая вызывает всё большее беспокойство у США.

Регулярное обновление правил в случае появления новых видов вооружений, на которые эти правила не распространяются. Запрет наиболее опасных из этих вооружений.

"Роботы-убийцы"

На последнем пункте министр остановился особенно подробно. По его мнению, оружие, которое пока еще кажется чем-то из области научной фантастики, уже в самом скором времени может стать реальностью - и реальностью смертельно опасной.

В числе таких видов вооружения министр упомянул гиперзвуковые ракеты - об их разработке и успешном испытании недавно сообщила Россия. Также беспокойство Мааса вызывает возможное размещение оружия в космосе и использование полностью автономной беспилотной техники.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маас надеется, что боевые роботы будут запрещены на уровне ООН

Такую технику, которую сам министр называет "роботами-убийцами", Германия надеется запретить на уровне Организации объединенных наций и уже запустила этот процесс. Что же касается остальных перспективных видов вооружения, то их будущее министр предлагает обсудить на международном уровне в следующем году.

В заключение Маас пишет, что сама Германия должна остаться мирной страной. "Мы будем и дальше решительно и последовательно выступать за разоружение. Только так можно остановить глобальную гонку вооружений. Только так можно добиться мира в Европе", - уверен он.

Опасный мир

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) между СССР и США в 1987 году подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Его называли началом конца "холодной войны".

Документ запрещает двум странам использовать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

В рамках договора были уничтожены пусковые установки и другая техника, расположенная на американских объектах в США, ФРГ, Бельгии, Великобритании и Нидерландах и на советских объектах в СССР, ГДР и Чехословакии.

О намерении США выйти из договора американский президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. Поводом послужили подозрения в разработке крылатых ракет наземного базирования, производство и испытания которых запрещены договором.

Россия все нарушения в нарушении договора отрицает и выступает за то, чтобы сохранить его. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя инициативу Трампа, заявил, что такой шаг сделает мир более опасным местом.

В Европе заявление Трампа вызвало явное беспокойство. Ведущий страны. в том числе Германия, высказались за сохранение договора.