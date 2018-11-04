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Известная херсонская общественная активистка Екатерина Гандзюк, выступавшая против коррупции, скончалась в больнице в Киеве спустя три месяца после совершенного на нее нападения.

31 июля неизвестные напали на 33-летнюю активистку в Херсоне, облив концентрированной серной кислотой. Она получила ожоги более 40% тела, а также серьезное повреждение глаз.

За прошедшие три месяца Екатерине Гандзюк, занимавшей пост депутата городского совета и советника мэра Херсона, было проведено 11 операций в больнице в Киеве.

Украинский президент Петр Порошенко призвал к наказанию ее убийц. Пятеро подозреваемых по этому делу находятся под стражей.

Уголовное дело, до сих пор расследовавшееся по статье о покушении на убийство, после смерти активистки в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Точная причина смерти активистки пока не сообщается, однако украинские СМИ сообщают, что смерть могла быть вызвана тромбом.

В сентябре Гандзюк, которая также выступала против поддерживаемого Россией сепаратизма на востоке Украины, опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором призывала украинцев бороться с повсеместной коррупцией.

Известие о смерти активистки вызвало шквал реакций в украинских социальных сетях. Многие пользователи выражают шок от случившегося.

Посольство США Киеве призвало власти страны наказать исполнителей и заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Image caption Сотни человек пришли к зданию МВД Украины, чтобы почтить память погибшей и потребовать расследования ее убийства

Вечером в воскресенье несколько сотен человек собрались на акцию у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве.

По сообщениям СМИ, люди пришли со свечами, фото и плакатами с надписями "Ее убили" и "Кто заказчик убийства?" В начале акции участники провели минуту молчания в память о Гандзюк. Основное требование собравшихся - объективное расследование преступления.

Кто такая Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк принимала участие в Оранжевой революции, Евромайдане в Херсоне, ранее работала в общественных организациях, а также Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области.

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В 2014 году Гандзюк работала в предвыборном штабе Владимира Николаенко, который был кандидатом в мэры Херсона от партии "Батькивщина". После победы на выборах в 2015 году Николаенко вышел из партии. Покинула "Батькивщину" и Екатерина Гандзюк.

До нападения активистка работала в горсовете Херсона в качестве исполняющей обязанности управделами исполкома Херсонского городского совета, а также была советником мэра города Владимира Николаенко.

Активная критика

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Екатерина Гандзюк известна своей критикой правоохранительных органов и представителей местной власти, которая порой приобретала довольно резкие формы.

Друзья активистки обращают внимание, что у Гандзюк было два главных "направления", по которым она имела принципиальных оппонентов: это противодействие "пророссийским движениям" в Херсоне, а также борьба с коррупцией в местной полиции.

Она вместе с другими активистами активно выступала против "пророссийских сил" в регионе, особенно при попытках устроить так называемую "русскую весну" на юге Украины в 2014 году.

Гандзюк жестко критиковала силовиков за бездействие в борьбе с пророссийскими и сепаратистскими группами в регионе.

У Екатерины Гандзюк был конфликт с начальником Управления защиты экономики в Херсонской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Артемом Антощуком.

В сентябре 2017 года она обвинила Антощука в коррупции.

Правообладатель иллюстрации Facebook/Anton.Hodza Image caption Гандзюк входила в группу, которая занимается размещением наружной рекламы около админграниц с аннексированным Россией Крымом

Артем Антощук подал иск против Гандзюк о защите чести и достоинства, но Херсонский городской суд отклонил большинство его требований. В Херсонской области в отношении Антощука проводили служебную проверку, но ее результаты не были обнародованы.

Неоднократно Гандзюк критиковала деятельность правоохранительных органов при расследовании нападений на общественных активистов.

В апреле 2018 года Екатерина Гандзюк заявила, что почти 200 ненастоящих журналистов получили в областной полиции разрешения на травматическое и газовое оружие в 2014-2018 годах.

Также Гандзюк критиковала главу Херсонской облгосадминистрации и обвиняла его в организации "титушек" против противников вырубки лесов в регионе.

Она критиковала власти за слабое противодействие информационной агрессии со стороны России, в том числе непосредственно тех, кто за это направление отвечает.

Нападение на Гандзюк

31 июля злоумышленник облил активистку концентрированной серной кислотой возле ее дома. Кислота попала на голову, лицо, спину, руки, ноги и на часть грудной клетки.

Пострадавшую доставили в местную больницу, но впоследствии перевели в медицинское учреждение в Киеве, где она находилась под охраной полиции.

Правоохранители несколько раз меняли квалификацию нападения: сначала хулиганство, затем нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Гандзюк облили концентрированной серной кислотой - покушение на убийство с особой жестокостью.

Теперь преступление классифицируется как умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Сначала полиция заявила, что исполнителем нападения на активистку был Николай Новиков, но 22 августа его отпустили, заявив о непричастности к нападению.

Правообладатель иллюстрации VYACHESLAV ABROSKIN Image caption 23-летний мужчина, которого подозревают в совершении нападения, якобы сам пострадал от кислоты

Позже правоохранители задержали пятерых подозреваемых в покушении на Екатерину Гандзюк. Среди них - предполагаемые организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Все они, по информации следствия, - бывшие украинские военные, воевавшие на востоке страны.

19 октября первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональная деятельность Екатерины Гандзюк, а также активная гражданская позиция, ее общественная и политическая деятельность как активиста.