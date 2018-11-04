Нападение на коптов в Египте: полиция убила 19 исламистов
Около двадцати исламистских боевиков, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, были убиты полицейскими, сообщает министерство внутренних дел страны.
По данным полиции, 19 "скрывавшихся террористических элементов" были убиты в перестрелке с преследовавшими их силами безопасности в пустынной местности к западу от провинции Минья в центральной части Египта.
В пятницу в результате вооруженного нападения на два автобуса с паломниками вблизи от коптского монастыря в Минье погибли семеро христан.
Джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в России и других странах), взяла на себя ответственность за нападение.
Христианское меньшинство в Египте, главным образом христиане-копты, в последние годы регулярно становится мишенью для нападений экстремистов.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что силы безопасности вступили в перестрелку с "террористическими элементами", не уточняя, когда именно это произошло.
МВД разместило на своей странице фотографии с изображением мертвых тел и палатки, в которой, как сообщается, укрывались боевики. Рядом с телами видны автоматы, винтовки и пропагандистские материалы ИГ.
В результате пятничного нападения вблизи монастыря Святого Самуила Исповедника Каламунского в Минье были убиты семь человек и еще семеро ранены, включая детей.
Похороны погибших прошли в пятницу и субботу. Многие пришедшие на отпевание выражали гнев и ярость по поводу случившегося.
"Чего добиваются эти террористы? Они хотят, чтобы мы возненавидели мусульман?" - говорит 23-летний Мишель, потерявший товарища в результате этого нападения.
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Копты, из которых главным образом состоит христианское меньшинство в Египте, в прошлом обвиняли египетские власти в том, что те, обещая защитить их от подобных атак, на деле совершают лишь символические жесты.
В результате схожего нападения в том же самом месте в мае 2017 года были убиты 28 христиан.
Кто такие христиане-копты?
- Коптская православная церковь, относящаяся к группе Древневосточных церквей, - главная христианская община в Египте. Копты составляют, по разным данным, от 10 до 15% населения страны и образуют примерно 92% всех проживающих в Египте христиан. Около миллиона коптов постоянно проживают за пределами Египта.
- Время создания своей церкви копты относят примерно к 50-му году нашей эры, когда апостол Марк по преданию посетил Египет. Ее предстоятель носит официальный титул Папа Александрийский и Патриарх престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке.
- Коптская церковь признает решения лишь трех Вселенских соборов. Разделение с остальными христианскими церквями произошло в 451-м году на Халкидонском соборе из-за разногласий по поводу божественной и человеческой природы Иисуса Христа.
- Нынешний предстоятель церкви, патриарх Феодор II, избранный в 2012 году, в октябре этого года сообщил, что прекращает всякую активность в соцсетях, и закрыл свою официальную страницу в "Фейсбуке".