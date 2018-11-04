Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Среди пришедших на похороны в субботу царила атмосфера горя и негодования

Около двадцати исламистских боевиков, обвиненных в кровопролитном нападении на египетских христиан, были убиты полицейскими, сообщает министерство внутренних дел страны.

По данным полиции, 19 "скрывавшихся террористических элементов" были убиты в перестрелке с преследовавшими их силами безопасности в пустынной местности к западу от провинции Минья в центральной части Египта.

В пятницу в результате вооруженного нападения на два автобуса с паломниками вблизи от коптского монастыря в Минье погибли семеро христан.

Джихадистская группировка, называющая себя "Исламское государство" (ИГ, признана террористической и запрещена в России и других странах), взяла на себя ответственность за нападение.

Христианское меньшинство в Египте, главным образом христиане-копты, в последние годы регулярно становится мишенью для нападений экстремистов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption При нападении на христан-коптов в Минье погибли семь человек

Министерство внутренних дел страны сообщило, что силы безопасности вступили в перестрелку с "террористическими элементами", не уточняя, когда именно это произошло.

МВД разместило на своей странице фотографии с изображением мертвых тел и палатки, в которой, как сообщается, укрывались боевики. Рядом с телами видны автоматы, винтовки и пропагандистские материалы ИГ.

Media playback is unsupported on your device Египетские копты бегут от боевиков ИГ

В результате пятничного нападения вблизи монастыря Святого Самуила Исповедника Каламунского в Минье были убиты семь человек и еще семеро ранены, включая детей.

Похороны погибших прошли в пятницу и субботу. Многие пришедшие на отпевание выражали гнев и ярость по поводу случившегося.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие говорили о том, что правительство не принимает достаточных мер для защиты христиан от нападений

"Чего добиваются эти террористы? Они хотят, чтобы мы возненавидели мусульман?" - говорит 23-летний Мишель, потерявший товарища в результате этого нападения.

Копты, из которых главным образом состоит христианское меньшинство в Египте, в прошлом обвиняли египетские власти в том, что те, обещая защитить их от подобных атак, на деле совершают лишь символические жесты.

В результате схожего нападения в том же самом месте в мае 2017 года были убиты 28 христиан.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В последние годы египетские христиане регулярно становятся жертвами нападений со стороны исламистов

Кто такие христиане-копты?