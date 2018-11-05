Письмо Бодлера перед несостоявшимся самоубийством ушло с молотка за 234 тыс. евро

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption После своего "предсмертного" письма Бодлер прожил еще 22 года

Письмо французского поэта Шарля Бодлера, в котором он сообщал о желании покончить с собой, ушло с молотка за 234 тыс. евро. Это в три раза выше ожидавшейся суммы.

Послание датируется 30 июня 1845 года. В нем поэт написал своей возлюбленной Жанне Дюваль, что к моменту, когда она будет его читать, он уже будет мертв. Причиной своего решения убить себя он назвал неспособность справиться со скукой.

В тот день Бодлер нанес себе ранение, но оно оказалось не смертельным - после той неудавшейся попытки он прожил еще 22 года. За это время он написал свои главные произведения, в числе которых поэтический сборник - "Цветы зла".

Считается, что это одно из первых произведений, вернувших садистские принципы в литературу после маркиза Де Сада. "Я рана - и удар булатом. Рука, раздробленная катом, и я же - катова рука!" - писал Шарль Бодлер в "Цветах зла".

Бодлер познакомился с Дюваль в 1842 году после ее переезда во Францию с Гаити. Они были вместе 20 лет до ее смерти в 1862 году. Поэт называл ее черной Венерой и боготворил ее. Незадолго до ее кончины, а умерла она, как сообщается, от сифилиса, ее портрет написал один из родоначальников импрессионизма Эдуард Мане.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одним из главных достижений Бодлера считается поэтический сборник "Цветы зла"

Сам Бодлер скончался в 1867 году в психиатрической лечебнице. Причиной смерти тоже, якобы, стал сифилис.

Дорогие письма

Аукционные дома нередко выставляют на торги письма известных личностей. В 2014 году в Калифорнии было продано письмо к Мэрилин Монро, которое написал ее тогдашний муж - бейсболист Джо Ди Маджио. Письмо было продано за 78 тысяч долларов.

Ди Маджио написал письмо после пресс-конференции, на которой Мэрилин Монро объявила, что разводится с ним - всего через девять месяцев после их свадьбы в 1954 году. Сам Ди Маджио разводиться не хотел и просил Мэрилин передумать.

В 2006 году в Париже 26 писем французского философа Вольтера императрице Екатерине II были проданы за рекордную на тот момент сумму в 750 тыс. долларов. Купил письма российский арт-дилер.

26 писем датированы 1768-1777 годами, когда Екатерина правила Россией, а Вольтер жил в Швейцарии. Некоторые послания подписаны "Старый отшельник", а в других философ называет себя просто "V".