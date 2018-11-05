Маск прогулялся по тоннелю под Лос-Анджелесом и пообещал открыть его через месяц

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Предприниматель Илон Маск разместил в "Твиттере" видео своей прогулки по строящемуся его компанией высокоскоростному тоннелю и сообщил, что работы там будут завершены по графику, а официальное открытие состоится 10 декабря.

Он назвал тоннель "настораживающе длинным". Его возведение началось больше года назад. Впервые Маск заговорил о нем в конце 2016 года. Тоннель берет начало под головным офисом компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн и заканчивается в пригороде Лос-Анджелеса. Его длина - 4 км.

Фирму Маска The Boring Company выбрали в качестве подрядчика для строительства тоннелей в Чикаго и Вашингтоне. В случае их успешной реализации фирма планирует возвести сети тоннелей в Лос-Анджелесе и других крупных городах. Они необходимы, чтобы разгрузить транспортные системы.

"Прошел сегодня вечером весь тоннель под Лос-Анджелесом. Он настораживающе длинный. Будем готовы к церемонии открытия 10 декабря", - написал Маск.

Предполагается, что по тоннелям будут ездить электрические капсулы на автопилоте, которые смогут перевозить 8-16 пассажиров со скоростью 200-250 км/ч. По замыслу инженеров Маска, специальные капсулы с пассажирами будут спускать в тоннель на платформе непосредственно с улицы.

Оказавшись под землей, капсула по системе тоннелей сможет перевозить легковые автомобили и пассажиров в разные части города. По замыслу разработчиков, в будущем станет возможно выводить лифты для капсул в офисные здания и даже жилые дома.

Компания The Boring Company, занимающаяся строительством подземных тоннелей, - далеко не единственное детище Илона Маска. Среди его нынешних проектов можно выделить компании SpaceX (разработка и отправка в космос ракет-носителей), Tesla (производство электромобилей), SolarCity (производство солнечных энергосистем) и OpenAI (разработка системы искусственного интеллекта).