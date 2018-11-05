Доклад: Россия наращивает шпионские операции в Британии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автор доклада считает, что Британия оказалась плохо подготовлена к противостоянию с активизировавшейся российской разведкой

В Британии работает около 200 оперативников российской разведки, которые руководят еще 500 агентами спецслужб, говорится в новом докладе британского аналитического центра Henry Jackson Society. Эксперты ставят выводы доклада под сомнение.

Автор доклада - профессор Эндрю Фоксолл - дает эту информацию со ссылкой на осведомленные источники в разведсообществе Великобритании. По данным исследователя, уровень активности российских спецслужб в Британии сейчас существенно выше, чем в годы холодной войны.

"[Российские агенты] могут быть не в состоянии скрыть свою некомпетентность, но они многочисленны, хорошо финансируются и имеют зловещие намерения", - прокомментировал доклад бывший глава Комитета по делам разведки и безопасности Палаты общин британского парламента Малком Рифкинд.

Однако не все согласны с такой оценкой. Источники Русской службы Би-би-си, близкие к разведсообществу Британии, отметили, что "озвученные цифры вызывают желание относиться к этой информации с большой осторожностью".

Весной власти Великобритании выслали из страны 23 российских дипломата. В неофициальных беседах тогда отмечалось, что в Москву отправили всех ранее установленных офицеров российской разведки, действовавших под прикрытием посольства, но речь шла о десятках, а не о сотнях человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В докладе утверждается, что до 75 тысяч человек могут являться информаторами российских спецслужб, но с этими оценками многие не согласны

Слежка, паранойя и семечки

В докладе поясняется, что оценки неназванных собеседников HJS включают в себя всех сотрудников ФСБ, СВР и главное управление Генштаба (бывшее ГРУ), действующих в Британии.

В их число, по данным авторов доклада, входят:

офицеры, которые не скрывают своей принадлежности к спецслужбам, работают в посольстве России и официально отвечают за связь с британскими коллегами по линии разведки;

офицеры российских спецслужб, работающие в российском посольстве, торговом представительстве и других представительствах России в Британии, выдающие себя за обычных сотрудников этих ведомств, но на деле занимающиеся шпионажем;

так называемые оперативники-нелегалы, использующие фальшивые личности и выдающие себя за коренных жителей Британии или уроженцев других западных стран;

россияне, живущие в Британии по своим документам, но выполняющие задания российских властей;

сотрудники разведки, ненадолго приезжающие в Британию по своим или подложным документам для проведения важных краткосрочных операций.

Ряд собеседников Фоксолла считает, что от четверти до половины русских экспатов в Британии - то есть до 75 тысяч человек - могут являться информаторами российских спецслужб.

Сам автор снабжает это утверждение ремаркой: "Возможно, это отражает уровень паранойи внутри русского сообщества [Британии]".

Упоминание о 150 тысячах россиян, живущих в Лондоне, также можно поставить под сомнение. Такую оценку численности русскоязычного сообщества в столице Британии дала в 2014 году газета Guardian.

Однако другие оценки гораздо скромнее. Согласно перепеси населения 2010-2011 года, во всей Великобритании проживало чуть менее 40 тысяч выходцев из России.

В 2016 году, по оценке Национальной статистической службы Великобритании, в Британии проживало около 66 тысяч русских.

Уминающийся в докладе сподвижник Алексея Навального бизнесмен Владимир Ашурков считает, что и число информаторов спецслужб среди российских экспатов ниже, чем оценивают источники HJS: не 25-50%, а около 5%.

Несколько человек сообщили HJS, что не раз замечали за собой слежку. Среди них - бывший лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, а также инвестор и активист Уильям Браудер.

Один из неназванных собеседников сказал, что люди, следившие за ним, даже не пытались не скрывать это. "Мужчины говорили по-русски и коротали время, грызя семечки", - отмечается в докладе.

Подводя итоги исследования, автор воздерживается от шуток.

"Убийства и попытки убийств попадают в центр общественного внимания, но это лишь вершина айсберга. Россия совершает широкий спектр действий, относящихся к так называемым активным мерам - подрывным политические методам ведения войны, изначально использовавшимся КГБ во время холодной войны. В их число входит и шпионах. И Великобритания кажется плохо подготовленной к тому, чтобы противостоять этому", - отмечает Фоксол.