В Стамбул приезжали химик и токсиколог, чтобы замести следы убийства Хашогги

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Турции полагают, что от Джамаля Хашогги, возможно, не осталось и следа - его тело могли растворить в кислоте

Через несколько дней после убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги Саудовская Аравия направила в Турцию группу из 11 человек, которая должна была замести следы преступления, заявил Би-би-си представитель турецких властей.

Этот факт, по его словам, указывает на то, что высшее руководство Саудовской Аравии знало об убийстве.

Согласно информации лояльной правительству Турции газеты Sabah, в Стамбул из Эр-Рияда в составе группы приезжали химик и токсиколог. Издание называет их имена - Ахмед Абдулазиз аль-Джонаби и Халед Яхия аль-Захрани.

Турецкая сторона утверждает, что перед ними стояла задача уничтожить следы преступления до того, как в здание саудовского консульства и резиденцию консула пустят турецких следователей.

По данным издания, так называемые чистильщики посещали здание консульства ежедневно с 12 по 17 октября, а тремя днями позже покинули страну.

Новые обвинения Стамбула совпали с днем заседания в Женеве специальной экспертной группы ООН по правам человека, на котором делегация Саудовской Аравии дает объяснения по делу Хашогги.

Президент саудовской Комиссии по правам человека Бандар аль-Айбан заверил представителей ООН, что король Салман распорядился провести всестороннее расследование убийства журналиста и отдать виновных в руки правосудия.

Быстрая смерть

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Генпрокурор Турции утверждает, что Хашогги задушили как только он вошел в эти двери

Журналист Джамаль Хашогги, известный своими критическими взглядами на политику наследного принца Саудовской Аравии, 2 октября вошел в здание саудовского консульства в Стамбуле и исчез.

Турецкие власти сразу заговорили о том, что Хашогги, скорее всего, убили в здании дипломатического учреждения.

Саудовская сторона настаивала, что журналист покинул консульство в тот же день совершенно невредимым.

По мере того, как появлялись доказательства смерти Хашогги, Эр-Рияд сначала заявил, что он действительно погиб в ходе спонтанной драки с сотрудниками консульства, а затем признал, что убийство было умышленным.

Возглавляющий расследование генеральный прокурор Турции Ирфан Фидан заявил на прошлой неделе, что Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание.

Затем его тело расчленили и избавились от останков, которые до сих пор не обнаружены.

Не осталось и следа?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Активисты правозащитной организации Amnesty International принесли к посольству Саудовской Аравии в Лондоне табличку "Улица Хашогги"

В минувшее воскресенье в интервью Си-эн-эн сыновья Джамаля Хашогги обратились к причастным к гибели их отца с просьбой вернуть им его тело.

"Все, чего мы сейчас хотим, это похоронить его на кладбище Аль-Баки в Медине рядом с другими членами семьи, - сказал Салах Хашогги. - Я говорил об этом с саудовскими властями и надеюсь, это скоро произойдет".

Однако советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Яскин Актай заявил недавно, что, по его мнению, тело журналиста могли растворить в кислоте.

Эрдоган заявлял ранее, что приказ убить Хашогги был отдан на самом высоком уровне саудовскими властями. При этом Эрдоган выразил уверенность, что король Салман не причастен к этому заговору.

На данный момент в рамках расследования саудовскими властями арестованы 18 человек. Турция настаивает на экстрадиции подозреваемых, но Эр-Рияд говорит, что судить их будут дома.