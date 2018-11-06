Телеканалы США сняли с эфира предвыборный ролик Трампа, сочтя его расистским

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп обтекаемо ответил на вопрос о том, считает ли он ролики оскорбительными

Три крупнейших американских телеканала и соцсеть Facebook отказались показывать предвыборный ролик Дональда Трампа, сочтя его расистским. В видео показан мигрант, осужденный за убийство двух полицейских.

Подобное решение, принятое сразу несколькими крупнейшими медиа, можно назвать беспрецедентным. Транслировать эту предвыборную рекламу отказались Си-эн-эн, Эн-би-си и даже симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.

Эн-би-си сначала показала 30-секундную рекламу в прайм-тайм - в перерыве игры Национальной футбольной лиги, аудитория которой составила рекордные 21 млн телезрителей, а также в понедельник в утренней программе Morning Joe. Однако из-за негативной реакции телезрителей Эн-би-си первой приняла решение отказаться от дальнейшей трансляции ролика.

Выборы в Конгресс, Сенат и на ряд губернаторских постов состоятся в Соединенных Штатах во вторник. В США нет правила о "дне тишины" и предвыборную агитацию можно вести в любое время.

"После дополнительной проверки мы признали некорректное содержание рекламы и решили прекратить ее трансляцию по нашим каналам как можно скорее", - говорится в заявлении Эн-би-си.

Канал Си-эн-эн заявил, что реклама является совершенно очевидно расистской.

В "Фейсбуке" реклама также сначала появилась, однако позже ее убрали, так как она нарушает политику компании, сообщил агентству Ассошиэйтед пресс представитель компании Энди Стоун.

Пользователи соцсети, тем не менее, могут публиковать эти ролики в своих лентах.

Что показано в роликах?

Рекламу, вероятно, уже увидели больше людей, чем могло бы, даже если бы каналы не отказались от нее, пишет агентство.

В предвыборной рекламе утверждается, что осужденный на смертную казнь за убийство двух полицейских в столице штата Калифорния преступник Луис Бракамонтес, который иммигрировал из Мексики без документов и был дважды депортирован, приехал в страну по разрешению демократов.

Там также говорится, что среди потока мигрантов из Мексики есть такие же преступники.

В другом ролике показаны толпы людей, раскачивающие забор в попытке сломать его, и сообщение: "Трамп и республиканцы снова делают Америку безопасной".

Эта раздувающая панику реклама не соответствует действительности, пишет издание Business Insider.

На самом деле Бракамонтес пересек границу страны, когда у власти были республиканцы, а не демократы. Кроме того, тысячи мигрантов представляются в рекламе преступниками без соответствующих доказательств, пишет издание.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники Трампа собрались на предвыборный митинг

Сам Трамп на вопрос о том, считает ли он рекламу оскорбительной, сказал: "Многие вещи оскорбительны. Ваши вопросы частенько оскорбительны".

Глава избирательной кампании Трампа Брэд Парскейл написал в "Твиттере", что NBC, CNN и Facebook решили быть с теми, кто нелегально находится в этой стране. Он заявил, что медиа в США пытаются контролировать, что американцы видят и думают.

Ролики были заключительной частью кампании Трампа в промежуточных выборах, которые состоятся в этот четверг, 8 ноября.

Действующий президент США в последнее время ужесточил риторику относительно оппонентов и вопросов иммиграции, предупреждая голосующих о "социализме" демократов и угрозе "вторжения" преступников из Центральной Америки.

Расистские звонки

Эти промежуточные выборы отметились также автоматизированными расистскими звонками, на которые пожаловались кандидаты-афроамериканцы из Флориды и Джорджии.

Избиратели в Джорджии получали звонки, где голосом известной телеведущей Опры Уинфри высказывались расистские оскорбления в отношении кандидата в губернаторы демократа Стейси Абрамс.

Голос утверждал, что "белых женщин, особенно толстых", обманом вовлекают в голосование за афроамериканку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стейси Абрамс (слева) участвовала в программе Опры Уинфри

Звонки во Флориде демократу Эндрю Гиллуму звучали на фоне шума джунглей и криков шимпанзе.

Ему позвонили после того, как министр сельского хозяйства США Сонни Пердью, выступая во Флориде, сравнил нынешние выборы по своей важности со сбором хлопка. Это высказывание прозрачно намекает на рабовладельческое прошлое.

"Я слышала о расистских звонках от моего имени, направленных против Стейси Абрамс, за которую я на все 100 процентов, - написала Опра Уинфри в Инстаграме. - Противоядие от ненависти: голосуйте с любовью!"

Если большинство проголосует за Абрамс, она станет первой чернокожей женщиной-губернатором в истории страны.