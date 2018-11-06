Правообладатель иллюстрации ЭХО-ТВ 24 Image caption Сначала Глацких сказала, что ее слова вырваны из контекста, однако позже извинилась

Российскую чиновницу и чемпионку Олимпиады-2004 в Афинах в групповых упражнениях по художественной гимнастике Ольгу Глацких отстранили от должности за высказывание о том, что государство ничего не должно детям, так как не просило их рожать. Эти слова вызвали шквал возмущения в соцсетях. Сама Глацких сначала заявила, что такой фразы в принципе не было, но затем извинилась.

"Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство не просило их вас рожать", - заявила 29-летняя Глацких, возглавляющая департамент по делам молодежи в правительстве Свердловской области, 24 октября на встрече с молодыми волонтерами в Кировграде.

Репортаж о встрече молодежи с Глацких был опубликован 2 ноября уральский телеканал "Эхо-ТВ 24". Видео вызвало волну возмущения в социальных сетях и местных СМИ - слова чиновницы осудили как другие чиновники, так и депутаты Госдумы.

Усиление мотивации молодежи

Сначала Глацких заявила, что ее слова были вырваны из контекста.

"Клевета. Такой фразы в принципе не было. Контекст разговора нужно смотреть и не выдергивать из контекста фразы. Я видео не видела, мне сложно комментировать, что тиражируют", - заявила она телеканалу "360".

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в своем "Инстаграме" 5 ноября, что чиновница допустила некорректное высказывание о государственной политике в отношении детей и молодежи.

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Государство, во-первых, проводит последовательную демографическую политику с целью увеличить рождаемость. Во-вторых, безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", - написал глава региона.

"Я запрошу полную запись выступления, чтобы спокойно разобраться и сделать выводы. Но с тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться", - заявил он.

Вечером того же дня Глацких извинилась за свое высказывание, пояснив, что ее слова были направлены на то, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться.

"Я признаю, что, может, это мысль была выражена чересчур прямолинейно: "Государство вам ничего не должно", и приношу свои извинения за столь резкое высказывание", - сказала она местному изданию "Областная газета".

Отстранение

Скандал вышел и на федеральный уровень: так, член президиума генерального совета "Единой России", депутат Государственной Думы Алена Аршинова заявила, что высказывание чиновницы свидетельствует о ее некомпетентности и непонимании государственной политики.

А депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин написал, что надеется, что за свои слова чиновница будет уволена так же, как и экс-министр труда Саратовской области Наталья Соколова, заявлявшая, что можно прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц.

В федеральном агентстве по делам молодежи слова Глацких назвали крайне некорректными.

Спустя почти сутки после заявления губернатора чиновницу отстранили на время служебной проверки.

Как сообщило издание Ura.ru , в первых числах ноября Ольга Глацких поспешно взяла отпуск и так из него и не вернулась.

Глацких возглавила областной департамент молодежной политики в 2016 году в возрасте 27 лет. В середине нулевых она входила в сборную России по художественной гимнастике. В ее составе она стала олимпийской чемпионкой на Олимпийских Играх в 2004 году, чемпионкой мира - в 2005 году. После окончания спортивной карьеры Глацких поступила на факультет политологии МГУ.

В 2016 году Глацких вошла в региональный совет "Единой России" в Свердловской области и была кандидатом в депутаты Заксобрания региона.

В октябре лишилась должности министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Она заявляла, что жителям региона для минимальных физиологических потребностей вполне достаточно 3,5 тысяч рублей в месяц.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал тогда отношение Соколовой к согражданам пренебрежительным.