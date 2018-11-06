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Пресненский суд Москвы избрал арест в качестве меры пресечения для 14-летнего подростка, задержанного в пятницу 2 ноября. Дома у школьника были найдены компоненты для изготовления бомбы. Сообщалось, что он был знаком с 17-летним юношей, устроившим в прошлую среду взрыв здании ФСБ в Архангельске.

Заседания проходят в закрытом режиме, так как подозреваемый - несовершеннолетний. Он останется в СИЗО по меньшей мере до 2 декабря.

Как уточнили в суде, прокурор, защитник, законный представитель подозреваемого и он сам просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Уголовное дело в отношении школьника возбудили по статьям "незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ" и "незаконное изготовление взрывных устройств". Обе статьи предполагают уголовную ответственность с 14 лет.

Подростка задержали в его квартире на улице Свободы на северо-западе Москвы. Агентство ТАСС сообщало, что там обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления, а также, что "подрывник из Архангельска" связывался с московским подростком накануне своей акции.

Следствие считает, что у школьника были соучастники, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Бомба или петарда?

Источник рассказал, что во время обыска в квартире на улице Свободы в Москве силовики изъяли дома у подростка "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ".

Меру пресечения школьнику суд должен был избрать еще в субботу 3 ноября, однако без объяснения причин отложил вопрос об аресте на 72 часа.

Согласно данным источника ТАСС, свою вину задержанный не признал.

Дело ведет Главное следственное управление СК РФ по Москве.

В беседе с изданием "Медиазона" отец подростка Игорь Кузьминкин сказал, что у сына обнаружили не бомбу, а отдельные компоненты, которые можно купить в любом магазине. Он уверен, что речь идет "о чем-то вроде петарды".

"Ему 14 лет, он, как и любой подросток в этом возрасте, увлекается петардами, салютами. Обычные увлечения", - сказал отец. Он заявил, что сын состоял с архангелогородцем в одном паблике "ВКонтакте" - и это единственное, что их связывает.

Взрыв в ФСБ

Взрыв у входа в здание УФСБ по Архангельской области произошел утром в среду 31 октября. Молодой человек вошел в здание и достал из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках.

В результате взрыва подрывник погиб на месте, а трое сотрудников получили ранения.

Следствие установило личность юноши - это 17-летний студент местного колледжа.

Следственный комитет назвал произошедшее терактом. Губенатор Архангельской области Игорь Орлов заявил на прошлой неделе, что террорист действовал в одиночку.