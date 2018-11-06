В США стартовали знаковые для Трампа промежуточные выборы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Избирательные участки на Восточном побережье открылись в 6 утра

В США начались промежуточные выборы, итог которых станет определяющим для остающихся двух лет президентства Дональда Трампа.

Исход волеизъявления станет четким ответом, кого именно поддерживают в большей степени граждане США - сторонников снижения налогов, высылки нелегальных иммигрантов и строительства стены с Мексикой или же борцов за права женщин и сексуальных меньшинств, противников массовых депортаций нелегалов и адептов контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Такого рода выборы проходят каждые четыре года в ноябре - они называются промежуточными, потому что выпадают на середину четырехлетнего президентского срока.

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Американские избиратели выбирают членов палаты представителей и сената - двух частей конгресса США.

Обе палаты конгресса в настоящее время контролируются Республиканской партией, которая поддерживает президента Дональда Трампа.

Первыми избирательные участки открылись на Восточном побережье - в штатах Мэн, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

В первом округе Пенсильвании, в котором демократы пытаются сместить законодателя-республиканца. Таких очередей здесь не видели с 2008 года. С самого утра много желающих проголосовать.

В последний день перед началом голосования Трамп посетил три предвыборных митинга. Он сказал: "Завтра на кону всё, чего мы добились".

Бывший президент Барак Обама, участвовавший в предвыборной кампании демократов, в свою очередь, отметил, что в избирательные бюллетени вписана репутация страны.

Обама написал в "Твиттере", что это голосование, возможно, самое важное в жизни.

Что на кону?

Борьба идет за все 435 мест в палате представителей и за 35 из 100 мест в сенате. Также в 36 из 50 штатов выбирают губернаторов.

Если демократы планируют контролировать палату за счет большинства занятых мест, им придется отвоевать у республиканцев по меньшей мере 23 кресла в палате представителей.

Опросы избирателей показали, что такая ситуация возможна.

Если им удастся получить большинство в обеих палатах, демократы могут помешать Трампу с реализацией в жизнь планов его администрации, а также вероятно проведение более масштабного расследования предполагаемого сговора команды Трампа с Кремлем и вмешательства иностранного государства в выборы 2016 года.

Анализ

Джон Сопел, корреспондент Би-би-си

Президенты всегда были центром внимания. Теодор Рузвельт называл Белый дом своей высокой трибуной, то есть местом, где он мог быть у всех на виду, используя его при этом в своих политических целях.

Но у Дональда Трампа есть собственная высокая трибуна, 55 млн фолловеров в "Твиттере" и склонность говорить возмутительные вещи.

Создается ощущение, что политическая жизнь в США превратилась в реакцию на высказывания Дональда Трампа: сторонники президента восхищаются, оппоненты порицают, а кандидаты, непосредственно участвующие в выборах, пытаются хоть чуть-чуть быть услышанными.

Благодаря этому нынешние выборы вызывают ажиотаж - как в пользу Трампа, так и против.

Что происходит в день выборов?

Кандидатам от партии демократов удалось собрать на предвыборную гонку 649 млн долларов пожертвований от частных лиц, что в два раза больше, чем у республиканцев - 321 млн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ожидается высокая явка по всей стране

Демократы надеются одержать убедительную победу, что серьезно отразится на политической ситуации в США.

В ходе досрочного голосования проголосовали уже 34,3 млн человек, хотя окончательная цифра может быть еще выше, сообщили в US Elections Project. В 2014 году этот показатель составлял 27,5 млн человек.

В Техасе досрочно проголосовало больше избирателей, чем явка по штату в целом четыре года назад.