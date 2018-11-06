Суд арестовал калининградского анархиста за оправдание теракта в Архангельске

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Суд в Калининграде принял решение об аресте на два месяца 24-летнего Вячеслава Лукичева, подозреваемого в оправдании терроризма. Лукичев опубликовал пост, в котором одобрительно отзывался о теракте в здании управления ФСБ в Архангельске.

Молодой человек назвал пришедшего со взрывчаткой в архангельское здание ФСБ героем. Вячеслав Лукичев был задержан 5 ноября в Калининграде. Как он сам рассказал правозащитникам, на остановке к нему подошла группа силовиков.

Как рассказала Би-би-си адвокат Мария Бонцлер, посетившая юношу в спецприемнике, Лукичев "поместил в интернете скриншот предсмертной записки [архангельского анархиста] и свое отношение к этому - написал, что он герой, но так, конечно, нельзя". Адвокат подчеркнула, что он не поддержал действия террориста безоговорочно.

В квартире, где он жил с девушкой, а также в квартире его бабушки провели обыски. На суде по мере пресечения сторона обвинения заявила, что у Лукичева была изъята экстремистская литература и "предмет, похожий на патрон".

При этом сами вещи предъявлены на суде не были, так как суд этого не требовал, сказала Би-би-си Мария Бонцлер.

Вячеслав Лукичев обвиняется по части 2 статьи 205.2 УК - публичное оправдание терроризма с использованием интернета.

Чат "Прометей"

Вместе с анархистом были задержаны две его знакомые девушки. Одна из них, по словам Бонцлер, была администратором площадки, где молодой человек выложил ту самую запись.

Адвокат утверждает, что это была "сеть "Прометей". Вероятно, речь идет о телеграм-канале "Прометей", в котором публикуются новости и заметки антифашистского и анархистского характера.

В групповом чате этого канала студент из Архангельска Михаил Жлобицкий, устроивший взрыв в здании управления ФСБ 31 октября, опубликовал сообщение, в котором объяснил мотивы преступления.

Бонцлер объяснила, что Лукичев написал явку с повинной, чтобы огородить девушек от проблем с законом - их не отпускали почти двое суток. Теперь они проходят по делу свидетелями.

Член общественной наблюдательной комиссии Калининградской области Александр Вавилов посетил задержанного в спецприемнике до суда. "Высокий, худой молодой человек, таких можно встретить на каком-нибудь форуме программистов", - рассказал Вавилов в своем "Фейсбуке".

Он подчеркнул, что Лукичев не заявлял о нарушении своих прав или о применении силы после задержания. Из-за стресса молодой человек воздерживался от употребления пищи, сообщил Вавилов.

Вячеслав Лукичев уже попадал в поле зрения правоохранительных органов - правда, не российских, а украинских.

2 мая 2018 года в Подольском районе Киева пять человек напали на участника боевых действий на востоке Украины на стороне Киева Дмитрия Иващенко. Он попал в больницу с колотой раной спины.

Имя подозреваемого по уголовным статьям "Разбой" и "Хулиганство" - Вячеслав Лукичев - называла украинская полиция. Он был объявлен в розыск полицией и Интерполом. Член ОНК Александр Вавилов заметил, что человек на фотографии, которую распространяли после инцидента в Киеве, внешне очень похож на Лукичева.