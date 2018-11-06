Макрон: "Нам нужна подлинно европейская армия". Но нужна ли она?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В ходе поездки по местам сражений Первой мировой войны президент Макрон выступил с рядом важных заявлений

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для защиты европейцев необходимо создание подлинно европейской армии.

Выступая в городе Верден в ходе своей поездки по местам сражений Первой мировой войны, Макрон заявил, что Россия продемонстрировала свою способность стать угрозой безопасности в Европе и что Европа должна быть способной обороняться от этой угрозы самостоятельно.

Ожидается, что на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны, которые состоятся в Париже, будет присутствовать российский президент Владимир Путин.

Ранее президент Макрон предлагал создать сводные европейские силы для чрезвычайного вмешательства в кризисные ситуации. По его мнению, которое разделяют еврочиновники в Брюсселе, параллельная НАТО структура необходима в свете неуверенности в приверженности Североатлантическому альянсу со стороны США, а также на фоне предстоящего выхода Британии из Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Маркель поддержала идею создания таких сил в июне, но заявила, что они должны стать частью программы сотрудничества в области обороны.

Британия, поддерживая мысль об объединенных силах на континенте, в то же время выступает против создания европейской армии, остерегаясь создания параллельной НАТО структуры. В прошлом британское правительство не раз выступало с резкой критикой идеи общеевропейской армии.

Президент Макрон ранее предупреждал, что европейцы более не могут полагаться на США в области обороны. Выступая во вторник, он снова коснулся этой темы в ответ на решение президента Трампа о выходе из договора 1987 года по ограничению ракетных вооружений в Европе.

"Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.

"Кто здесь оказывается главной жертвой? Европа и ее безопасность. Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединенные Штаты", - сказал Макрон.

Кому нужна европейская армия?

Джонатан Маркус, военный обозреватель Би-би-си

Нет никаких данных, подтверждающих, что существует какая-либо группа европейских стран, которые обладали бы политической волей или экономическими ресурсами для создания военной структуры, способной заменить американское военное присутствие в Европе.

Решение о развертывании войск в случае военной опасности остается суверенным решением каждого европейского правительства. Не существует никакой "армии НАТО" - силы союза состоят из отдельных национальных подразделений, которые обучаются совместным действиям.

Призыв президента Макрона к усилению европейской роли в обороне объясняется двумя причинами: его поддержкой идеи развития европейской интеграции и страхом перед тем, что делает администрация Трампа во внешнеполитической сфере.

Но в состоянии ли Европа в действительности противостоять России в одиночку? И что делать с более долгосрочной угрозой со стороны Китая?

Отношения с США могут быть проблематичными, однако вскоре они могут оказаться важными как никогда.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Макрон в последние недели всё чаще высказывается в пользу европейской независимости от США

"Ультра-либеральная Европа"

На прошлой неделе Макрон говорил об опасности "проказы национализма", которая угрожает поглотить мир, заявив, что поражен схожестью между нынешними временами и периодом между Первой и Второй мировыми войнами.

В пятницу британский премьер-министр Тереза Мэй присоединится к президенту Макрону во Франции, где в воскресенье пройдет торжественная церемония у Триумфальной арки в Париже, на которой будут присутствовать многие мировые политики, включая президента Трампа и президента Путина.

В ходе своего интервью во вторник президент Макрон предупредил, что среди европейцев существует неприятие ультра-либеральной Европы, которая отказывает среднему классу в праве на достойное существование.

Он говорил о Европе, в которой усиливаются процессы фрагментации, и привел в качестве примера такого отчуждения результат референдума в Британии о выходе из ЕС.

Противники президента Макрона обвиняют его в оторванности от действительности и непонимании тех реальных повседневных проблем, с которыми сталкиваются французские избиратели, и призывают к общенациональны протестам против повышения акцизов на автотопливо, которые назначены на 17 ноября.

Недавние опросы общественного мнения в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 года, показывают, что впервые партия президента Макрона "Вперед, Республика" приблизилась по популярности к крайне-правой партии "Национальный фронт".