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Правительство России утвердило правила идентификации пользователей мессенджеров. Сервисы передачи сообщений будут обязаны распознавать пользователей по номерам телефонов на основании договоров, заключенных с операторами связи. Русская служба Би-би-си объясняет, как это будет работать.

Что произошло?

В июле 2017 года в России был принят закон о мессенджерах, который среди прочего обязывает сервисы предоставлять свои услуги только идентифицированным по абонентскому номеру пользователям.

Для этого мессенджеры должны заключить с операторами связи договор об идентификации. Порядок должно было определить правительство.

Теперь правительство опубликовало постановление, в котором описаны правила идентификации пользователей. Они должны вступить в силу через полгода.

За нарушение правил для компаний-владельцев мессенджеров предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей.

Как будет проходить идентификация?

Согласно постановлению правительства, мессенджеры должны проверять личность пользователей. Для этого мессенджер должен направить оператору запрос, а тот - ответить в течение 20 минут.

Если оператор не предоставит информацию о пользователе или не обнаружит его в своей базе данных, то идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае мессенджер не должен обслуживать пользователя.

После регистрации пользователь должен будет получить уникальный код идентификации в мессенджере. Мессенджер передаст эти данные оператору, и тот должен будет внести их в свою базу.

Как рассказал "Известиям" глава Роскомнадзора Александр Жаров, при смене оператора или персональных данных пользователь должен будет пройти идентификацию повторно.

Тем, кто уже пользуется мессенджерами, не придется дополнительно проходить идентификацию, если данные, уже полученные от них сервисом, и сведения, имеющиеся у оператора, совпадут, пояснил чиновник.

Как быть владельцам корпоративных и иностранных сим-карт?

Неизвестно. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, впрочем, полагает, что проблем возникнуть не должно.

"Для тех, кто пользуется корпоративными номерами, нововведение вряд ли создаст какие-либо затруднения, поскольку достоверность сведений о таких клиентах уже зафиксирована сотовыми операторами в рамках договоров с компаниями", - сказал Левин во вторник.

Возможность прохождения идентификационных процедур для иностранцев, находящихся в роуминге на территории России, еще "необходимо предусмотреть", добавил депутат.

Будет ли это работать?

"Теоретически реализация этого закона возможна в случае, если будут разрешены все юридические аспекты взаимодействия мессенджеров и операторов сотовой связи (например, оператор мессенджера не может передавать данные об абоненте третьим лицам без его согласия), а также если операторы мессенджеров пойдут на сотрудничество", - рассказал Би-би-си руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

На практике, по его словам, это может привести к ограничению работы иностранных мессенджеров, руководствующихся действующим международным законодательством в сфере хранения и обработки персональных данных.

Эксперт добавил, что из постановления правительства не понятно, какие именно персональные данные будут идентифицировать абонента: "Предполагается, что операторы мессенджеров должны заключить специальное соглашение со всеми операторами сотовой связи и передавать им данные, идентифицирующие абонента. В соответствии с законом о персональных данных это можно делать только с согласия абонента".