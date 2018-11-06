На МКС сломался российский компьютер. В "Роскомосе" говорят, что угрозы станции нет

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Один из трех компьютеров, управляющих российским сегментом Международной космической станции (МКС), дал сбой. В "Роскосмосе" говорят, что неисправность не повлияет на работу станции.

О том, что в российском сегменте МКС произошел компьютерный сбой, днем во вторник сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в американских органах контроля за станцией.

"Зафиксирован отказ через снятие готовности одного из трех компьютеров, управляющих российским сегментом МКС в модуле "Звезда". Пока восстановить работу компьютера не удается", - сказал источник агентства.

Русская служба Би-би-си обратилась за подтверждением этой информации в "Роскомсос", но в корпорации отказались от комментариев. Вскоре "Роскосмос" подтвердил, что у устройства действовительно произошел сбой программы, но на работе станции он не скажется.

"Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск. Чтобы быть уверенными в надежности ноябрьской стыковки с кораблем "Прогресс", мы проведем перезагрузку 8 ноября 2018 года", - говорится в сообщении на сайте корпорации.

На 16 ноября запланирован пуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Его должна вывести на орбиту ракета "Союз-ФГ". Это будет первый запуск к МКС после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября.

Утечка воздуха

30 августа на МКС была зафиксирована утечка воздуха и падение давления. Как выяснилось, источник утечки находился в бытовом отсеке пристыкованного к станции российского корабля "Союз МС-09": в его обшивке была обнаружено отверстие.

Вечером того же дня космонавты заделали его с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, а на следующий день укрепили получившуюся "заплату" дополнительным слоем герметика.

В день обнаружения утечки глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предположил, что трещина в обшивке "Союза" могла появиться вследствие воздействия микрометеорита.

Однако 3 сентября он заявил журналистам, что эта версия больше не рассматривается. По его словам, на обшивке видны следы нескольких попыток воздействия сверла.

Позже он сказал, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля "Союз МС-09" остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы "Роскосмоса" "не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом".

Расследованием занимается комиссия российской госкорпорации". Выход космонавтов в открытый космос для осмотра отверстия снаружи корабля запланирован на 10-11 декабря.