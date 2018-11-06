Миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в Монако

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Российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева задержали в княжестве Монако.

Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на свои источники. Би-би-си эту информацию подвердили адвокаты и источник в окружении предпринимателя.

Владелец футбольного клуба "Монако" был взят под стражу утром 6 ноября, пишет издание. Это произошло за несколько часов до матча команды с бельгийской "Брюгге".

В его доме в Монте-Карло были проведены обыски, утверждает газета.

Расследование деятельности бизнесмена было открыто генеральным прокурором Монако в связи с фактами коррупции, торговли влиянием и другими эпизодами.

"Мы сожалеем о том, что была нарушена тайна следствия (о чем свидетельствует появление информации в открытых источниках), и просим строго соблюдать презумпцию невиновности Дмитрия Рыболовлева", - прокомментировали Русской службе Би-би-си юристы предпринимателя.

Газета также упоминает имя арт-дилера Ива Бувье, с которым судился Рыболовлев в Швейцарии из-за того, что первый якобы вводил его в заблуждение по поводу истинной стоимости продаваемых их картин. Свои потери россиянин оценил в $1 млрд.

Источник Би-би-би подтвердил информацию о том, что задержание Рыболовлева связано с картинами.

"Мы рассчитваем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного", - говорится в сообщении юристов миллиардера.

Журнал Forbes оценивает состояние Рыболовлева в $6,8 млрд.