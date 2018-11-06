Охранники Делимханова вымогали у бизнесмена 100 млн рублей. Суд оштрафовал их на 50 тысяч

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Осужденные Ахмаев и Болатбаев на момент совершения преступления были личными охранниками депутата Госдумы Адама Делимханова (на фотографии)

Замоскворецкий суд Москвы смягчил обвинение двум бывшим охранникам депутата Госдумы Адама Делимханова. Их обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере.

"Суд переквалифицировал статью обвинения с вымогательства на самоуправство полковнику МВД Саиду Ахмаеву и старшему лейтенанту Нацгвардии Лечи Болатбаеву. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей каждому", - заявили в пресс-службе суда агентству "Москва".

Ранее Ахмаеву и Болатбаеву инкриминировалось вымогательство в особо крупном размере в составе организованной группы.

По этой же статье обвинялись другие фигуранты дела - бизнесмен Евгений Катков и братья Мовлади и Ахмед Булгучевы. Во вторник, 6 ноября, суд также приговорил каждого из них к штрафу в размере 50 тысяч рублей.

По версии следствия, подсудимые требовали около 100 млн рублей у бизнесмена Константина Жукова.

Как установил суд, в 2016 году между Жуковым и Катковым произошел конфликт на почве раздела совместного бизнеса. Катков, посчитавший, что Жуков остался ему должен, обратился за помощью к Ахмаеву и Болатбаеву.

Те встретились с Жуковым и сообщили ему, что против него якобы возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Затем к ним присоединились братья Булгучевы, которые потребовали от Жукова написать долговые расписки на сумму около 100 млн рублей.

Потерпевший обратился в полицию, и с санкции Тверского суда Москвы фигуранты дела были арестованы.

Как писала "Новая газета", дома у Ахмаева и Болатбаева нашли пистолеты, автомат, патроны, ножи, кинжалы и кастеты, десятки служебных удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета, а также несколько долговых расписок.

Гособвинение просило приговорить Ахмаева и Болатбаева к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима, Каткова - к семи с половиной годам колонии, а братьев Булгучевых - к семи годам.

Подсудимые вину не признали. Их адвокаты заявили, что уголовное дело является провокацией против депутата Госдумы Делимханова, личными охранниками которого были Ахмаев и Болатбаев.

Не заключать Ахмаева и Болатбаева под стражу просил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он посылал гарантийные письма на имя главы Мосгорсуда Ольги Егоровой и генпрокурора Юрия Чайки.

Адам Делимханов является депутатом Госдумы с декабря 2007 года и принадлежит к ближнему кругу главы Чечни. За пределами республики он известен прежде всего историей с "золотым пистолетом", который выпал у него из кармана в здании Госдумы во время потасовки с другим депутатом Алексеем Журавлевым в 2013 году.