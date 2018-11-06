Дерипаску, Вексельберга и Костина попросили не приезжать на Давосский форум

Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption Российские миллиардеры Вексельберг (слева) и Дерипаска (справа) в апреле попали в черный список минфина США

Совладелец "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин были проинформированы, что их присутствие на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в этом году будет нежелательным.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По информации издания, такое решение организаторы форума приняли под давлением Вашингтона, наложившего санкции на троих россиян. В то же время источники FT отметили, что формальных оснований для отстранения банкира и двоих бизнесменов от участия в форуме нет.

Один из собеседников Financial Times заявил, что это решение подорвало намерения организаторов форума убедить президента России Владимира Путина посетить мероприятие впервые за долгое время. Последний раз он ездил на Давосский форум в 2009 году.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил изданию, что президент России не планирует участвовать в ВЭФ в этом году. "Господин Путин получает приглашение [на форум] каждый год. Сейчас это не совпадает с его графиком", - заявил он.

Почему ВЭФ объявил троих россиян персонами нон-грата?

Организаторы форума уведомили Дерипаску, Костина и Вексельберга о невозможности дальнейшего сотрудничества еще в апреле, сразу после их включения в санкционный список минфина США (SDN List), сообщил агентству Интерфакс источник, близкий к одной из компаний, попавших под санкции.

"ВЭФ был едва ли не первой общественной организацией и однозначно - первой (и единственной) неамериканской, которая отреагировала на санкции "письмами сожаления", которые были разосланы еще в середине апреля", - сказал собеседник агентства.

Как отметил собеседник агентства, для бизнесменов участие в форуме всегда стоит денег, а принимать платежи от фигурантов санкционного списка минфина США или связанных с ними структур чревато рисками вторичных санкций.

Как отреагировали Костин, Вексельберг и Дерипаска?

Все трое - традиционные участники экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе. В следующем году он должен пройти ​с 22 по 25 января.

Источник ТАСС, близкий к Дерипаске, заявил, что бизнесмен не планировал посещать форум в швейцарском Давосе, так как отошел от управления бизнесом.

Русской службе Би-би-си подтвердили информацию относительно Андрея Костина в пресс-службе ВТБ. По ее словам, банкиру "известно о данном решении", а также он провел беседу с председателем форума Клаусом Швабе.

"Свою позицию по данному вопросу г-н Костин изложит в дальнейшем в виде открытого письма к участникам форума", - говорится в ответе ВТБ.

Представители "Русала" и Виктора Вексельберга и Костина не смогли оперативно ответить на запросы Би-би-си.

Апрельские санкции

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний 6 апреля.

В черный список попали в том числе Костин, Дерипаска и Вексельберг, а также ВТБ, "Русал" и "Ренова". Санкции предусматривают заморозку их счетов в США, а также запрет американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес.

В ответ представители группы компаний En+ Дерипаски направили американским властям план вывода компании из-под санкций.

Вексельберг заявил, что не собирается вступать в переговоры с правлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), а будет оспаривать решение о санкциях в суде.