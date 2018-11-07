Правообладатель иллюстрации Balashov Anton/TASS Image caption Ищенко теперь предстоит пройти "муниципальный фильтр"

Андрей Ищенко подал документы на участие в выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца. В субботу он сообщил, что региональное отделение КПРФ решило не участвовать в повторных выборах, которые состоятся 16 декабря.

"В среду утром приняты документы от Андрея Ищенко, он идет на выборы в качестве самовыдвиженца", - сообщила агентству Интерфакс секретарь краевого избиркома Наталья Камаева.

КПРФ отказалась от выдвижения Ищенко, так как не признала отмену результатов выборов, состоявшихся в первой половине сентября в два тура. В них помимо Ищенко участвовал врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией".

КПРФ настаивает на том, что необходимо отменить только итоги голосования во втором туре на участках, где, по ее мнению, были массовые нарушения. В этом случае победу бы одержал Ищенко.

Как считают в партии, даже в случае выдвижения кандидата ему все равно не дали бы участвовать в выборах. "Для нас заблокировано 10 муниципальных образований для прохождения так называемого муниципального фильтра. Если кандидат от КПРФ участвует, ему не дадут пройти муниципальный фильтр", - заявил агентству РИА Новости первый секретарь приморского комитета КПРФ Анатолий Долгачев.

Сам Ищенко также выражал опасение, что не сможет пройти муниципальный фильтр и вновь стать кандидатом. Кроме того, он говорил журналистам, что ему неоднократно предлагали выйти из гонки, предлагая различные должности в обмен.

Как пишет издание РБК со ссылкой на источники в региональном отделении КПРФ, там "многие были настроены против Ищенко". По словам собеседника издания, он не выполнял определенные обязательства перед партией, а во время кампании якобы создавал некие параллельные штабы.

Для того, чтобы участвовать в выборах, Ищенко необходимо собрать около семи тысяч подписей от Приморья и не менее 140 подписей от депутатов муниципальных представительных органов.

Что случилось на сентябрьских выборах

Приморский край стал одним из четырех российских регионов, где в единый день голосования 9 сентября победителя не удалось определить в первом туре.

Во втором туре врио губернатора Андрей Тарасенко, которого поддерживали Путин и "Единая Россия", отставал от коммуниста Андрея Ищенко. Ситуация изменилась после подсчета 95% голосов, когда Тарасенко неожиданно вырвался вперед.

Коммунисты обвинили единороссов в массовых фальсификациях и подделке протоколов, о нарушениях заявил и штаб Тарасенко. После этого глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что комиссия рекомендует признать выборы в Приморье недействительными.

По словам Памфиловой, в Приморье были выявлены как минимум 19 участков, где на последнем этапе назначенному Путиным врио губернатора были приписаны голоса. Она назвала это "ударом под дых", имея в виду объвленный курс на отказ от фальсификаций выборов.

Андрей Тарасенко вскоре после выборов ушел в отставку по собственному желанию. На его место был назначен Олег Кожемяко, досрочно снятый с должности губернатора Сахалинской области. Как следует из стенограммы на сайте Кремля, в ходе рабочей встречи с президентом Кожемяко сам изъявил желание участвовать в выборах губернатора Приморского края, подчеркнув, что родился и вырос там.