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Сотрудники ФСБ задержали исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова по подозрению в хищении денег из бюджета города, сообщают российские информагентства. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Как заявил источник агентства Интерфакс, Гасанова задержали сотрудники ФСБ после обысков в его доме и рабочем кабинете. По предварительным данным, чиновника подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета Махачкалы, рассказал собеседник агентства.

О том, что в кабинете Гасанова с утра проходят обыски, ранее сообщил источник ТАСС в городской администрации. Собеседник агентства подтвердил, что Гасанова задержали по делу о превышении полномочий.

Гасанов временно исполнял обязанности мэра Махачкалы после ареста бывшего градоначальника Мусы Мусаева. Мусаева задержали в январе 2018 года по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК).

По версии следствия, Мусаев подписал постановление о продаже земельного участка в Махачкале коммерческой компании. Она заплатила за него чуть более миллиона рублей, хотя рыночная стоимость участка составляла более 81 млн рублей.

Мусаев полностью признал вину. В середине октября суд в Махачкале приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Ему будет также запрещено после отбытия наказания в течение трех лет занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В 2013 году был задержан еще один мэр Махачкалы - Саид Амиров. Его обвинили в подготовке теракта, участии в незаконном вооруженном формировании, бандитизме, и незаконном обороте оружия. В результате он получил пожизненный срок.