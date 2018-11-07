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Российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву предъявили обвинения по делу о коррупции в Монако. Его отпустили из полиции под подписку о невыезде. Во вторник он был задержан для допроса.

Судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на главного прокурора Монако Сильви Пети-Леклер.

По данным газеты Nice-Matin, Рыболовлев отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Газета Monaco Matin сообщает, что вместе с Рыболовлевым обвинения были предъявлены еще трем фигурантам дела - жене и сыну бывшего министра юстиции Монако Филиппа Нармино, а также адвокату Татьяне Бершеде.

Прокурор уточнила, что детали обвинения будут известны позже.

Обвинение было выдвинуто после более чем 24 часов допросов.

Представитель бизнесмена сообщил Интерфаксу, что Рыболовлев после освобождения из отдела полиции поехал домой.

"Подтверждаю, что Дмитрий Рыболовлев освобожден из-под стражи, покинул здание полиции и находится у себя дома", - сказал он.

Рыболовлев против Бувье

Рыболовлева задержали во вторник в соответствии с процедурой "garde a vue", которая предусматривает задержание для дачи показаний на 24 часа с возможным последующим продлением еще на 24 часа.

Расследование деятельности бизнесмена было начато генеральным прокурором Монако в связи с фактами коррупции, торговли влиянием и другими эпизодами.

По данным французской газеты Le Monde и источника Би-би-си в окружении предпринимателя, в расследовании фигурирует имя арт-дилера Ива Бувье, с которым Рыболовлев судился в Швейцарии из-за того, что первый якобы вводил его в заблуждение по поводу истинной стоимости продаваемых их картин.

Свои потери Рыболовлев оценил в 1 млрд долларов.

"Мы рассчитываем, что нам не составит труда продемонстрировать, что г-н Ив Бувье, которому предъявлены обвинения в крупнейшем мошенничестве, пользовался и продолжает пользоваться со стороны судебных органов в Монако отношением весьма далеким от неблагосклонного", - говорилось в сообщении юристов бизнесмена.

Бувье сам обвиняет Рыболовлева в нарушении закона.

В 2017 году во французской прессе появились публикации переписки из телефона адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Из переписки следовало, что Рыболовлев воспользовался своими связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие, которое ведется по его иску к Бувье.

Журнал Forbes оценивает состояние бывшего владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева в 6,8 млрд долларов.