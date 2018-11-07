Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Явка на выборах была высокой

На самых напряженных за десятки лет выборах американские демократы получили большинство в палате представителей Конгресса - впервые с 2010 года, а республиканцы укрепили контроль над Сенатом.

На 6 часов утра по вашингтонскому времени расклад мест по партиям был таков: 219 демократов против 193 республиканцев в палате представителей (еще не все победители по округам определены), 45 против 51 в Сенате (также подсчет голосов еще не закончен). Губернаторские выборы в 22 штатах выиграли демократы, в 25 - республиканцы, но для демократов это приобретение - теперь более половины населения США, 175 млн, управляются губернаторами-демократами.

Русская служба Би-би-си вела прямой эфир хода выборов, которые экс-президент Барак Обама называл главным голосованием в жизни.

Американки идут во власть

Промежуточные выборы-2018 ознаменовались рекордным для США количеством кандидатов-женщин, и беспрецедентно многим из них удалось одержать победу.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес

Впервые в палату представителей попали женщины-мусульманки - Рашида Тлаиб в штате Мичиган и Ильхан Омар в Миннесоте.

В штате Нью-Йорк сенсационно победила 29-летняя латиноамериканка Александрия Окасио-Кортес (она станет самым юным конгрессменом-женщиной в истории), и впервые в Конгресс прошли две женщины из индейских племен.

Также впервые губернатором избран открытый гей -Джаред Полис в Колорадо.

Предполагалось, что выборы могут превратится в так называемую "синюю волну", которая захлестнет США, и традиционно республиканские (красные) территории проголосуют за демократов (синих). Так произошло в Вирджинии, где в одном из округов победила демократ Дженнифер Векстон ( с 1980 года там неизменно выбирали республиканца).

Но цунами не произошло.

Демократы получили большинство в палате представителей, но не в Сенате. Благодаря этому у них будет возможность блокировать законодательные инициативы Трампа. Демократы смогут инициировать расследования в отношении президента, требовать от него отчета о недоплаченных за послдение 40 лет налогах и даже попробовать начать процесс импичмента - хотя последнее маловероятно.

Дональд Трамп, однако, бодр и не считает, что проиграл.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Received so many Congratulations from so many on our Big Victory last night, including from foreign nations (friends) that were waiting me out, and hoping, on Trade Deals. Now we can all get back to work and get things done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

"От многих людей получил так много поздравлений с Большой Победой, одержанной прошлой ночью. Среди поздравивших были иностранные государства (друзья), которые за меня болели и надеялись заключить торговые сделки. Теперь мы все можем вернуться к работе и заниматься делами!", - написал Трамп утром в среду.

Нетипично высокая явка

Сергей Горяшко, корреспондент Русской службы Би-би-си в Вашингтоне

Выборы в конгресс США отметились высокой явкой, что нетипично - люди намного активнее голосуют на президентских, в то время как промежуточные выборы 2014 года поставили антирекорд по числу голосовавших - 36%. Хуже было только на выборах после второй мировой войны.

В этот раз избиратели вели себя иначе. Больше 31 млн проголосовали досрочно против 20 млн на президентских выборах 2016 года.

С раннего утра перед участками выстроились очереди. "Я такого с 2004-го не видел", - комментировал явку Боб, руководитель одного из избирательных участков в Александрии, Вирджиния. Он ходил мимо выстроившейся в коридоре городского культурного центра вереницы голосующих в поисках мам с детьми - им разрешалось в очереди не стоять. Сотрудница экзитпола демократической партии около участка в Александрии отметила, что "явка огромная" и в партии этому очень рады.

На избирательном участке в Александрийском культурном центре явка уже в 9 утра, через два часа после открытия в несколько раз превышала активность избирателей по сравнению с прошлыми промежуточных выборами. Впрочем, людей, недовольных ожиданием, корреспонденты Би-би-си не увидели. Участок был оборудован электронными урнами - избиратели сканировали в них бюллетени. Сотрудник участка по окончанию выдавал проголосовавшим соответствующую наклейку с надписью "I voted". Через несколько часов после открытия выяснилось, что многие получили наклейки старого образца, начальник участка немедленно их заменил. Он особо обратил внимание корреспондентов Би-би-си на то, что на старых стикерах не было герба Александрии. Стикеры выдавали и детям - с надписью "будущий избиратель".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Проголосовавшие получили наклейку I voted (Я проголосовал)

Сувениры голосующим и порядок голосования вполне напоминают российские выборы. Разница в том, что на американских участках продуктовых ярмарок не устраивают. Музыку в помещении для голосования в США тоже включать не принято. Зато агитировать разрешается даже у входа на участок, поэтому тротуары возле них уставлены небольшими плакатами с именами кандидатов. Необычно выглядят и образцы бюллетеней - реальные имена кандидатов в нем заменены на имена знаменитостей. На участке в Вирджинии в демонстрационном бюллетене предлагалось выбирать между кандидатами в сенаторы Коко Шанель и Луи Армстронгом. Наличие француженки в бюллетене, пусть и демонстрационном, избирателей не смущало.

"Я всегда голосую. Это то, что нужно нужно делать. Мне 95 лет. Я голосовала тех пор, как получила это право", - так жительница Александрии Уэстон Джеймсон объясняла Би-би-си, что заставило ее выйти на улицу в ливень и дойти до пункта голосования. О возможном вмешательстве России в американские выборы она отзывалась философски: "Только богу все подвластно. А не России или какой-то другой стране".

"У нас здесь очень активно политическое сообщество. Мы знаем лично людей [которые баллотируются], житель Бетесды, Мэриленд по имени Кен объяснял Би-би-си ситуацию в округе, стоя у участка, открывшегося в здании начальной школы. - Эти выборы - возможность для жителей США выразить отношении к политике Белого дома". Кен в российское вмешательство в выборы верит и считает, что сам стал его жертвой. "Мы поругались с другом, при том что знакомы 25 лет - поспорили о статье опубликованной в Facebook. А оказалось, что история была фейком, ее опубликовал российский сайт fake news".

"Последние два года были очень бурными, и мы сейчас в точке, в которой нам нужно что-то поменять. Это голос за изменения, - объяснял другой житель Бетесды Роберт Розанов. Даже если только в одной из палат большинство перейдет к другой партии, изменится баланс". Живущий этом же городе Дэрелл сказал проще: "Проголосовал, чтобы противопоставить свой голос политике Трампа".

Голосование 6 ноября было настолько активным, что многие участки продлевали время работы. Не помешало ни то, что выборов проходили в рабочий день, ни ливни, обрушившиеся на некоторые штаты.

Неутомимый Трамп

В какой-то степени выборы были референдумом доверия Трампа. Согласно опросу, проведенному CBS, Трамп был фактором в принятии выбора по кандидатам для 65% избирателей.

В последние дни предвыборной кампании он приехал в важные для республиканских кандидатов в Сенат штаты, чтобы повлиять на избирателей. Похоже, его стратегия возымела успех в Индиане и Теннесси.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В последние дни предвыборной кампании Дональд Трамп активно ездил по стране, поддерживая кандидатов-республиканцев

Если говорить в целом, штаты, поддержавшие Трампа на президентских выборах, сделали то же самое и сейчас.

Это были выборы, в которых по разные стороны баррикад оказались город и сельская местность, что еще раз демонстрирует раскол, который образовался в американском обществе.

Победа демократов в палате представителей во многом обусловлена активностью образованных пригородов, которые в прошлом голосовали за республиканцев. Но из-за политики и высказываний Трампа многие жители решили голосовать против его партии.

Что будет дальше?

Республиканской партии, возможно, придется провести серьезную работу перед президентскими выборами 2020 года. Живущие в пригородах республиканцы с высшим образованием поддержали Трампа в 2016 году, хотя, возможно, без особого энтузиазма. Похоже, в этот раз они этого не сделали. Республиканцам придется подумать, как вернуть их доверие.

Можно выделить интересные аспекты в выборах губернаторов. Некоторые штаты отдали подавляющее большинство голосов Трампу в 2016 году, на этот раз поддержали кандидатов от демократической партии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Флориды выбрали губернатора-республиканца

Штат Иллинойс, в котором проживают 13 млн человек, и в котором находится третий по величине город Чикаго, выбрал губернатора-демократа Джей Би Притцкера. В Канзасе союзник Трампа Крис Кобач намного отстал от победителя.

Но есть для Трампа и хорошие новости. Ярые сторонники президента стали губернаторами в Джорджии и Флориде, и эти штаты вполне могут поддержать его на президентских выборах в 2020 году.

Кандидаты от республиканцев также победили в Айове и Айдахо, которые считаются важными на выборах президента, поскольку могут склониться как в сторону республиканцев, так и демократов.