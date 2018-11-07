Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумма ежегодной субсидии на оклады священникам составит 200 млн евро

В Греции решили прекратить платить государственную зарплату православным священникам. Соответствующая договоренность, ставшая еще одним шагом в сторону разделения церкви и государства, была заключена между премьер-министром Алексисом Ципрасом и предстоятелем Греческой православной церкви архиепископом Иеронимом II.

Священники и епископы больше не будут считаться госслужащими. Предполагается, что это решение, затрагивающее порядка 10 тысяч священнослужителей и работников церкви, поспособствует разделению церкви с государством.

Православная церковь играет значительную роль в общественной жизни страны. Православие считается государственной религией в Греции. Ее статус закреплен в конституции страны, где православие обозначено как "господствующая религия".

О чем договорились?

Руководители государства и церкви сообщили, что государство будет выделять субсидии, которые пойдут на зарплаты священству, но те утратят статус госслужащих.

Греция, в последние годы вынужденная существовать на международные займы, прилагает немалые усилия для сокращения расходов на госсектор. В 2015 году на государство работали 18% всех работников в стране.

Сумма ежегодной субсидии составит 200 млн евро, и она будет оставаться неизменной независимо от того, вырастет ли число священников или уменьшится.

В свою очередь церковь пообещала не чинить препятствия в случае, если вес религии в обществе будет уменьшаться, и отказаться от требований на недвижимое имущество после того, как оно перешло в собственность государства.

Спор из-за недвижимости идет с 1952 года. По условиям соглашения, стороны организуют совместный фонд, который будет управлять и вести застройку учатсков, на которые одновременно претендуют церковь и государство. Доходы и расходы будут делиться пополам.

Анализ: изменится ли что-нибудь для Греции?

Костас Каллергис, Би-би-си

Соглашение между предстоятелем и премьер-министром - это безусловно важный шаг для Греции в сторону превращения ее в действительно светскую страну, однако присутствие Греческой православной церкви останется по-прежнему ощутимым во многих аспектах жизни страны.

Ученики греческих школ по-прежнему начинают день с молитвы, и на протяжении всех 12 лет обучения им в обязательном порядке преподают основы христианской веры.

В греческих судах над креслом судьи всегда располагается икона. Некоторые виды госуслуг в той или иной форме обязывают граждан сообщить свое вероисповедание, хотя теоретически это и незаконно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Православная церковь играет важную роль в общественной и политической жизни Греции - например, благословляя парламент на работу перед началом зимней сессии

Если говорить о высших эшелонах власти, то каждое новое греческое правительство, не исключая последние два под руководством Алексиса Ципраса из радикально-левой "Сиризы", приглашали церковных иерархов на церемонию принятия присяги для благословления.

Хотя предстоятель Греческой церкви и пошел на уступки в вопросе конституционной реформы, в преамбуле конституции страны сохраняется фраза: "Во имя Святой, Единосущей и Неделимой Троицы" и подчеркивается тот факт, что Греция не просто христианская страна, а именно православная.

Соглашение - это лишь первый шаг, и, очевидно, пройдет немало времени, прежде чем церковь в Греции окажется полностью отделена от государства.

Какова реакция на соглашение?

Правообладатель иллюстрации SOPA Images Image caption Соглашение вступит в силу после того, как его утвердят иерархи и члены парламента

Перед вступлением в силу договоренность должны будут одобрить церковные иерархи и члены парламента.

Соглашением не все остались довольны. Бывший министр образования пожаловался, что стабильная зарплата была гарантирована для 10 тысяч священников, в то время, как в период жесткой экономии и существования государства на внешние займы количество врачей в стране было ниже.

В то же время ассоциация греческого духовенства пожаловалась, что, лишаясь статуса госслужащих, священники могут лишиться своих нынешних прав. Также ассоциации не понравилось, что соглашение принималось без широкого обсуждения и многие священники теперь чувствуют себя обманутыми.