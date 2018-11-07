Пожилой свидетель умер в туалете в городе Киль, на севере Германии. Его тело обнаружили лишь спустя три дня.

Причиной смерти называют сердечный приступ. Уборщики суда посчитали, что кабинка закрыта на ремонт, и в первое время не заподозрили ничего странного.

Мужчина должен был дать показания по уголовному делу об инсценировке дорожных аварий 29 октября, в понедельник. Суд остановили из-за неявки свидетеля.

Его труп нашли лишь в четверг, 1 ноября.

Вице-председатель суда Беате Флатов сказала, что из произошедшего извлечены уроки, и отныне охрана будет проверять все "общественно доступные помещения, особенно туалеты".

Почему никто не заметил?

После того как свидетель не пришел в суд в прошлый понедельник, судья отменил основные слушания по делу.

Сотрудники суда тщетно пытались связаться с пропавшим мужчиной по телефону в понедельник и вторник, а среда была в Германии официальным праздником - Днем Реформации.

В четверг судебный пристав заметил, что одна из кабинок туалета заперта, но оттуда не было никаких звуков, рассказала судья Мирьям Вольв местной газете Kieler Nachrichten.

Пристав посчитал это странным, учитывая, что кабинка была закрыта и в понедельник.

Когда он заметил, что она была заперта и несколько часов спустя, пристав посмотрел под дверь и увидел там мертвого человека "в сидячем положении", с судебными документами на полу.

Флатов предположила, что уборщики не посчитали подозрительной закрытую кабинку в понедельник из-за того, что в суде до этого прорывало трубы, а значит, запертая кабинка могла быть признаком ремонта.