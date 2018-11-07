Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дуриан часто называют самым вонючим фруктом в мире

Индонезийский самолет отложил взлет после жалоб пассажиров на невыносимсый запах дуриана в салоне.

Около двух тонн этого фрукта, который называют самым вонючим в мире, перевозились в грузовом отсеке рейса авиакомпании Sriwijaya Air из Джакарты в Бенкулу.

Пассажиры потребовали убрать фрукты из самолета - дело чуть не дошло до драки с экипажем.

Авиакомпания в итоге пошла на уступки и выгрузила партию дуриана.

Рейс в итоге вылетел примерно в 11.40 утра по местному времени- на час позже, чем по расписанию.

Правообладатель иллюстрации Amir Zidane Image caption Пользователь "Фейсбука" Амир Зидане заснял выгрузку фруктов после протеста пассажиров

Sriwajiya Air позже заявила, что имела право перевозить партию неприятно пахнущего фрукта в грузовом отсеке.

"Не запрещено перевозить дуриан на борту, если он упакован в соответствии с нормами полетов - то есть хранится в запечатанном виде. Многие авиакомпании это делают", - сказала старший менеджер по корпоративным коммуникациям Ретри Майя в комментарии для Jakarta Post.

Дуриан - азиатский деликатес, который вызывает много споров - его либо любят, либо ненавидят.

Резкий запах фрукта стал причиной запрета на его хранение в отелях, перевозку в общественном траспорте, а в некоторых странах - на борту пассажирских самолетов.

"Кто тут хочет лететь? - Не мы!"

Один из пассажиров Амир Зидане рассказал подробности инцидента у себя в "Фейсбуке".

"Когда я поднялся на борт, я уже почувствовал запах дуриана. Я сказал об этом стюардессам, но они посоветовали мне написать жалобу", - рассказал пассажир.

Экипаж уверял его, что запах исчезнет, как только самолет взлетит. Но Амир был не удовлетворен ответом и поднял бунт.

"Я крикнул остальным поссажирам: "Кто тут хочет лететь?". Они все прокричали в ответ: "Не мы!"

Он добавил, что другие пассажиры начали жаловаться, а некоторые вступили в почти физическое противоборство с членами экипажа.

В итоге их всех попросили выйти из салона, а затем дуриан выгрузили из самолета.

Глава аэропорта Бенкулу Аниес Вардхана подтвердил информацию об инциденте местному изданию Detik.

Вардхана заявил, что на борту было около 2025 кг дуриана и что аэропорт впредь будет оценивать прочность упаковки фрукта, чтобы "не вызвать дискомфорта у пассажиров".