Умер организатор "бульдозерной выставки" в СССР Оскар Рабин
Скончался художник Оскар Рабин, сооснователь художественной группы "Лианозово" и основной организатор "Бульдозерной выставки".
В начале этого года художнику исполнилось 90 лет.
Информацию о его смерти подтвердил ТАСС официальный представитель Рабина, коллекционер и меценат Марк Ивасилевич.
По его словам, художник скончался во Флоренции накануне выставки, которая должна была пройти в Русской академии в этом городе.
"Это огромная утрата, - сказал коллекционер. - Россия и Франция потеряли великого художника".
Рабин считался одним из самых влиятельных художников послевоенного советского авангарда.
Он был организатором одной из наиболее известных публичных акций неофициального искусства в СССР - уличной выставки работ художников-нонконформистов, уничтоженной сотрудниками милиции при помощи бульдозеров 15 сентября 1974 года.
Многие из участников этой акции, в том числе Рабин, вскоре покинули Советский Союз.
В 1977 году художника задержали по обвинению в тунеядстве, после чего он уехал во Францию и был лишен советского гражданства.
В 1990 году указом Михаила Горбачева гражданство было восстановлено, в 2006 году Рабин получил российский паспорт.
Картины Рабина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Центра Помпиду.