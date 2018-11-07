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Скончался художник Оскар Рабин, сооснователь художественной группы "Лианозово" и основной организатор "Бульдозерной выставки".

В начале этого года художнику исполнилось 90 лет.

Информацию о его смерти подтвердил ТАСС официальный представитель Рабина, коллекционер и меценат Марк Ивасилевич.

По его словам, художник скончался во Флоренции накануне выставки, которая должна была пройти в Русской академии в этом городе.

"Это огромная утрата, - сказал коллекционер. - Россия и Франция потеряли великого художника".

Рабин считался одним из самых влиятельных художников послевоенного советского авангарда.

Он был организатором одной из наиболее известных публичных акций неофициального искусства в СССР - уличной выставки работ художников-нонконформистов, уничтоженной сотрудниками милиции при помощи бульдозеров 15 сентября 1974 года.

Многие из участников этой акции, в том числе Рабин, вскоре покинули Советский Союз.

В 1977 году художника задержали по обвинению в тунеядстве, после чего он уехал во Францию и был лишен советского гражданства.

В 1990 году указом Михаила Горбачева гражданство было восстановлено, в 2006 году Рабин получил российский паспорт.

Картины Рабина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Центра Помпиду.