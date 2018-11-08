ЮНЕСКО рассорилась с "космическим государством Асгардия"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Старт ракеты-носителя Антарес со спутником Asgardia-1

ЮНЕСКО разрывает договор с виртуальным "космическим государством Асгардия" во главе с бывшим гендиректором "Алмаз-Антея" Игорем Ашурбейли. "Асгардия" спонсировала выпуск медали этой международной организации за 260 тысяч евро, фактически получив взамен первое серьезное признание на международном уровне. Теперь "космическое государство" выставило структуре ООН финансовую претензию.

"Космическое государство Асгардия" - виртуальная структура с гимном и флагом, существующая только на бумаге. Прием в "гражданство" этого государства ведется через интернет, по состоянию на осень 2018 года соответствующий статус получили 270 тысяч человек.

За космический статус в проекте отвечает небольшой спутник Asgardia-1, который был запущен на околоземную орбиту на деньги предпринимателя Игоря Ашурбейли: в его память записана информация о первых "гражданах Асгардии" (в скандинавской мифологии "Асгардом" назывался небесный город, населенный богами).

Правообладатель иллюстрации read ALEX HALADA/AFP/Getty Images Image caption Игорь Ашурбейли

Ашурбейли в 1990-е годы создал холдинг "Социум", в который входят предприятия оборонной промышленности. С 2000 по 2011 год он возглавлял государственный концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на выпуске средств ПВО.

Проектом по созданию "космического государства Асгардия" он начал заниматься в 2016 году, провозгласив себя "главой нации". "Ну, надо же как-то дожить до смерти. Ну, чем-то надо позаниматься. Ну, скучно!" - так объяснял он свое решение "Медузе".

Ашурбейли намерен добиваться международного признания "Асгардии". Одним из первых шагов на этом пути должен был стать договор с ЮНЕСКО, не скрывает он. "ЮНЕСКО - часть ООН, признание со стороны которой и принятие в которую является одной из наших целей", - заявил он Би-би-си.

Однако в итоге первый выход на официальный уровень обернулся скандалом.

Медаль кубинского космонавта

В июне 2017 года тогдашний директор ЮНЕСКО болгарка Ирина Бокова и Игорь Ашурбейли подписали договор о выпуске памятной медали "За вклад в науку о космосе".

Расходы ЮНЕСКО на выпуск медали и награждение лауреатов должна была оплачивать общественная организация "Асгардия", рассказал Русской службе Би-би-си сам Ашурбейли. Речь идет о сумме в 260 тысяч евро, следует из договора между двумя организациями (есть в распоряжении Би-би-си). Предполагалось, что она будет выплачена двумя траншами - в 2017-м и 2019 годах. Этих денег должно было хватить, чтобы вручать медаль в течение пяти лет. Инициатива по запуску проекта исходила от "Асгардии", говорит экс-глава "Алмаз-Антея".

Хотя Ашурбейли поставил свою подпись как руководитель общественной организации, на своем сайте предприниматель позиционировал соглашение иначе. "Первое космическое государство Асгардия и ЮНЕСКО учредили новую награду", - так звучала новость о подписании договора.

Первое награждение прошло в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в октябре 2017 года. Позолоченную медаль с изображением планеты Земля получили, в частности, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова и первый кубинский космонавт Арнальдо Мендес.

Правообладатель иллюстрации ashurbeyli.ru

Аналогичная церемония должна была состояться и в 2018 году, однако в конце сентября "Асгардия" получила от ЮНЕСКО уведомление о разрыве договора без объяснения причин. В пресс-службе международной организации подтвердили, что такое решение было принято, не уточнив конкретных причин.

В ответ на сообщение о прекращении проекта Ашурбейли попросил нынешнего гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле отчитаться о расходах по контракту: первый транш в 129 тысяч евро был рассчитан на 2,5 года сотрудничества. Однако фактически прошло только одно награждение лауреатов.

Разницу "Асгардия" намерена потребовать назад, резюмирует Ашурбейли, не называя конкретной суммы. По подсчетам Би-би-си, речь может идти о 78 тысячах евро.

Помощь от Россотрудничества

Ашурбейли винит геополитику. Лауреатами премии 2018 года могли стать американцы. По его логике, руководству ЮНЕСКО могла не понравиться перспектива вручения медали гражданам страны, которая не состоит в организации. США официально вышли из ЮНЕСКО в конце 2017 года.

Источник Русской службы Би-би-си в ЮНЕСКО указывает на иную подоплеку разрыва отношений. По его словам, многие сотрудники этой структуры ООН, отвечающей за сохранение культурного наследия, восприняли сотрудничество с существующим на бумаге "космическим государством" негативно.

Сменившая в ноябре 2017 года друга России Ирину Бокову француженка Одри Азуле провела ревизию наследия своей предшественницы. Среди прочего и был обнаружен договор с "Асгардией". В итоге на заседание жюри премии в июне 2018 года представитель ЮНЕСКО не приехал, хотя, по словам Ашурбейли, для него даже был забронирован номер в отеле.

Не помогла даже помощь со стороны главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой.

С 2009 по 2017 год деятельность Элеоноры Митрофановой была связана с ЮНЕСКО: сначала она была заместителем Ирины Боковой, затем курировала взаимоотношения с этой организацией в должности посла по особым поручениям МИД России.

Правообладатель иллюстрации MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images Image caption Элеонора Митрофанова (слева) и Ирина Бокова на 36-й сессии ЮНЕСКО в октябре 2011 года

Ашурбейли не скрывает, что Митрофанова помогала в подготовке проекта по выпуску памятной медали. "У меня с ней сложились хорошие отношения в период, когда она работала на ЮНЕСКО", - говорит он. Оба они также состоят в Императорском православном палестинском обществе (ИППО) - религиозной организации во главе с экс-премьером Сергеем Степашиным, которая занимается возвращением некогда принадлежавшей России церковной недвижимости.

Митрофанова интересовалась взаимоотношениями ЮНЕСКО и "космического государства" и после перехода в Россотрудничество, утверждает источник Би-би-си в ЮНЕСКО. В частности, по его словам, она поднимала этот вопрос во время официальной встречи с Одри Азуле в сентябре 2018 года.

В ЮНЕСКО не стали опровергать участие главы Россотрудничества в судьбе проекта Ашурбейли: решение о расторжении контракта было принято при "полном взаимодействии с госпожой Митрофановой", сообщил Би-би-си глава медиа-службы организации Георгий Папагианнис.

В Россотрудничестве, наоборот, отрицают какое-либо взаимодействие по этому вопросу, отметив при этом, что "ведомство не фиксирует личные встречи Элеоноры Митрофановой".