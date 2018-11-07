В Мещанском суде Москвы состоялось первое заседание по делу "Седьмой студии" - театрального проекта режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, Серебренников и его коллеги - Юрий Итин, Алексей Малобродский, Нина Масляева, Екатерина Воронова и Софья Апфельбаум - создали преступную группу с целью похитить бюджетные средства, выделенные на театральный проект. Русская служба Би-би-си рассказывает, что происходило на первом заседании по делу.

К 9:30 утра у здания Мещанского суда на Каланчевской улице выстроилась очень длинная очередь. В какой-то момент сочувствующих Серебренникову перестали пускать в здание суда. Поддержать режиссера пришли актеры Ксения Раппопорт, Анатолий Белый, режиссер Андрей Звягинцев и писатель Людмила Улицкая. На многих были уже традиционные для судебных заседаний футболки с символикой "Гоголь-центра" или фотографией Серебренникова.

Сам режиссер пришел в суд в футболке с надписью "ЖГИ" на спине. Ее было видно только слушателям в зале, когда Серебренников вставал, чтобы отвечать на вопросы. На скамье подсудимых помимо него оказались экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший генеральный продюсер проекта Алексей Малобродский и экс-сотрудница минкульта Софья Апфельбаум. Екатерина Воронова, также обвиняемая по делу, находится в розыске. Нина Масляева, бывший главный бухгалтер студии, заключила сделку со следствием и ее дело вынесли в отдельное рассмотрение.

Мнение сторон выслушано

Помимо уголовного дела, на заседании рассматривались и детали гражданского иска, которое подало министерство культуры, признанное потерпевшей стороной. Судья привлекла Серебренникова и других обвиняемых в качестве ответчиков по гражданскому иску, несмотря на возражения самих подсудимых и их адвокатов.

"Я ничего не крал, и никакую преступную группу не создавал, кроме театральной группы", - заявил Серебренников на вопрос, готов ли он признать себя ответчиком по иску минкульта.

По словам одного из адвокатов Ксении Карпинской, гражданский иск состоит из 4 строчек, в которые входит заключение некого эксперта. "Кроме того, представители министерства культуры говорили, что у них претензии на 39 миллионов, а не 133, о чем у нас есть запись", - заявила адвокат.

После этого судья поинтересовалась мнением участников сторон о возможности ведения съемки всех заседаний процесса. Возражений не было, но снимать процесс журналистам все равно запретили.

Прокурор начал зачитывать заключительное обвинение. Защита режиссера неоднократно заявляла, что позиция обвинения строится на показаниях бухгалтера Масляевой - единственной, кто признал свою вину и пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, Серебренников создал автономную некоммерческую организацию "Седьмая студия", через которую проводились бюджетные деньги для проекта "Платформа". В материалах дела говорится, что он якобы сделал это специально с целью хищения денег и договорился о краже с Софьей Апфельбаум, работавшей тогда в департаменте поддержки искусства минкульта. Следствие утверждает, что Серебренников задумал похитить деньги еще до одобрения проекта "Платформа" президентом Медведевым в 2011 году.

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Серебренников в обвинительном заключении назван руководителем преступной группы. Он якобы давал поручения о предоставлении ложных отчетов и документов в министерство культуры и таким образом похищал бюджетные средства. Итин, согласно обвинительному заключению, контролировал хозяйственную деятельность проекта, "обеспечивал видимость договоров для внесения в отчеты" и занимался выводом денег.

Масляева и Воронова, по версии следствия, занимались обналичиванием денег с целью кражи. Они вместе с Малобродским будто бы готовили план финансирования мероприятий "Платформы" "с заведомо ложной стоимостью" и представляли в минкульт отчеты о том, что средства были потрачены в полном объеме.

"Все они действовали совместно и согласованно с целью личного обогащения", - говорится в обвинительном заключении. Всего, по подсчетам следователей, Серебренников и его коллеги похитили более 133 миллионов рублей.

На чтение обвинительного заключения прокурору потребовалось полтора часа.

"Слова понятны, а смысл непонятен"

Все подсудимые и их защита не согласились с этим обвинением. Адвокат Итина заявил, что следствие не смогло доказать, что на мероприятия "Платформы" было потрачено меньше средств, чем было написано в отчетах. Адвокат Апфельбаум Ирина Поверинова назвала обвинительное заключение абсурдным и заявила, что, ознакомившись с материалами дела, четко поняла, что в них нет никаких доказательств вины ее подзащитной.

- Ваша честь, спасибо за возможность высказать свое отношение… - начал комментировать обвинительное заключение Малобродский.

- Вам понятно, в чем вас обвиняют? - перебила его судья.

- Меня обвиняют по статье 159 УК РФ. Я изучил эту статью. Я не понимаю, в чем меня обвиняют. Я не понимаю, хищение какой суммы я совершил, чье доверие обманул.

- Вы понимаете, что вас обвиняют в мошенничестве?

- Слово мошенничество мне понятно. Скажите мне, что, когда, в какой сумме и кого я обманул? Я этого не могу узнать из материалов дела и обвинительного заключения, - закончил Малобродский.

Его поддержал Серебренников. "Действительно непонятно. Все слова понятны, но смысл в отношении себя понять не можешь", - сказал он.

- Вам понятно заключение? - снова спросила судья.

- Слова понятны, а смысл непонятен.

- Вас обвиняют в хищении.

- Какое это имеет отношение ко мне, я не понимаю.

- Вас обвиняют в хищении.

- Да, это понятно, все очень плохо.

В зале послышался смех.

Адвокат Серебренникова заявил, что в обвинительном заключении не указано, кто и каким образом завладел бюджетными средствами и как ими распорядился. "Все обвинение свелось к перечислению платежных поручений", - заявил он.

Адвокаты Серебренникова и Малобродского попросили допросить представителя министерства культуры, чтобы он пояснил, как именно минкульт пострадал от действий руководителей "Седьмой студии" и на какие спектакли было потрачено меньше денег, чем заявлялось в отчетах.

Однако судья постановила, что первым отвечать на вопросы будет Серебренников.

Режиссер рассказал, что придумал проект "Платформа" как фестиваль из мероприятий по четырем направлениям - театра, танца, музыки и медиа. Он рассказал эту идею на встрече с президентом Медведевым в 2011 году и через несколько месяцев получил поддержку проекта. Серебренников заявил, что заранее не знал, что проект будет одобрен.

Спустя несколько месяцев после встречи с Медведевым Кирилла Серебренникова и Юрия Итина вызвали в минкульт, чтобы обсудить детали будущего проекта. Там он впервые и познакомился с Апфельбаум, рассказал режиссер. По его словам, создать АНО для финансирования "Платформы" предложил сотрудник минкульта, присутствовавший на встрече.

Далее Серебренникова стали расспрашивать о его отношениях с другими сотрудниками "Седьмой студии" и о том, как выплачивались зарплаты участникам проекта. Серебренников сказал, что он, Итин и Малобродский получали зарплату около 100 тысяч рублей. Как оказалось, из материалов дела Серебренников узнал, что Масляева получала больше, чем он.

Серебренников рассказал, что открытие проекта состоялось в октябре 2011 года, но работать команда студии начала раньше, а первые субсидии из минкульта пришли только в марте. Серебренников заявил, что денежные транши из минкульта часто опаздывали, поэтому ему и другим руководителям проекта часто приходилось тратить собственные деньги, а потом возвращать их из бюджетных средств.

Допрос Серебренникова длился более полутора часа. Около трех часов дня судья поинтересовалась, который час, и объявила перерыв до 9:30 утра следующего дня.

Иллюстрации: Анна Саруханова