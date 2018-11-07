На комедию "Крымский мост" дали деньги без конкурса. Зрителям она не нравится

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Фильм про главную стройку России сняли режиссер Тигран Кеосаян, а сценарий написала его супруга - шеф RT Маргарита Симоньян

Вызвавший критику зрителей и похвалу чиновников фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" был снят за бюджетный счет, выяснила Би-би-си. Не менее 100 млн рублей от Фонда кино фильм Тиграна Кеосаяна по сценарию его супруги, главы телеканала RT Маргариты Симоньян, получил без конкурса.

"Жаркое лето и ласковое море - в Керчи строится Крымский мост. У Димы - молодого и дерзкого строителя - есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он - роскошный карьерист на белом кабриолете - покорит сердце Вари. Или нет?" - это официальный синопсис вышедшей в прокат 1 ноября российской комедии о крымской стройке.

Режиссер фильма Тигран Кеосаян в многочисленных интервью говорил, что во время съемок ориентировался на советские фильмы 50-60-х - например, "Девчат". А его супруга и автор сценария Маргарита Симоньян рассказывала, что им удалось снять "смешной и немного грустный ромком": "Из "ура-патриотического" у него только название".

Но оказалось, что с государством картину связывает кое-что еще.

"Кто пойдет против Крыма?"

Хотя официальный бюджет фильма и источники финансирования съемок не назывались, Кеосаян в интервью телеканалу "Дождь" упоминал, что фильм получил господдержку.

"Группа [инвесторов] поддерживала. Фонд кино. Все то, как и должно быть - ровно", - сказал режиссер. На вопрос о том, "помогали ли картине Ротенберги", режиссер ответил утвердительно: "Конечно! Там "Мостотрест", "Мостострой" поддерживали. Иначе без согласования невозможно было попасть [на стройку]".

Аркадий Ротенберг - глава компании "Стройгазмонтаж", генерального подрядчика строительства моста.

Представитель Ротенберга сказал Би-би-си, что помощь была исключительно организационная: "Помогали на съемках - техника, допуск на саму стройку, организация процесса и тому подобное. Финансовую помощь не оказывали".

В Фонде кино Би-би-си рассказали, что еще в 2016 году в организацию поступила заявка на поддержку сценария фильма о Крыме - ее подала студия "8 рядов" без указания имени режиссера. Именно "8 рядов", которую возглавляет брат режиссера Давид Кеосаян, в итоге и сняла "Крымский мост".

Финансирования в рамках обычных конкурсных процедур Фонда кино та заявка не получила, сообщила Би-би-си руководитель пиар-дирекции фонда Светлана Бриллиантова.

Но в 2017 году Фонд кино безвозмездно выделил деньги на съемки картины о Крыме.

Обычно для того, чтобы получить финансирование, картины проходят процедуры питчинга и отбора. Но заявка на "Крымский мост" стандартные конкурсы не проходила.

Деньги на проект выделили на основании некоего письма, рассказала Би-би-си Бриллиантова. Кто именно отправил письмо, в фонде оперативно ответить не смогли.

"Но обычно такие письма отправляет министерство культуры", - предположила Бриллиантова.

По ее словам, иногда министерство просит фонд поддержать социально значимые фильмы - в некоторых случаях минкульт делает это по просьбе других ведомств. Периодически с такими же просьбами в министерство культуры обращается и сам фонд.

"Но не сказать, что все это обычная практика", - отметила Бриллиантова.

Действовавший на момент выделения средств устав фонда кино, утвержденный правительством России, предполагает, что обращаться в попечительский совет с просьбой о поддержке того или иного фильма могли президент, правительство или министерство культуры.

Что такое Фонд кино?

Фонд кино - это федеральная государственная организация, которая занимается поддержкой отечественных фильмов. Организация получает бюджетное финансирование, которое распределяет между картинами, предназначенными для широкого проката. В 2018 году фонд должен распределить между продюсерами 3 млрд рублей средств федерального бюджета и больше 1 млрд рублей собственных средств, писали "Ведомости". Фонд контролировался напрямую правительством, но в этом году часть полномочий передали министерству культуры - теперь именно минкульт Владимира Мединского будет следить за тем, как фонд тратит деньги на производство и прокат кино. В октябре исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил, что покинул свой пост в соответствии с распоряжением правительства.

С просьбой профинансировать романтическую комедию о крымском мосте в минкульт обратился первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, утверждает собеседник Би-би-си, близкий к фонду.

"Громов написал письмо в минкультуры. Дали деньги без всяких питчингов и защиты проекта, то есть без тех процедур, которые обязан пройти любой фильм, претендующие на деньги Фонда кино", - рассказал собеседник Би-би-си.

По его словам, министерство культуры преподнесло это как поручение Кремля, а правительство, которое является учредителем фонда, не имело к этому отношения. "Все понимали, что фильм плохой и денег не вернет. Но кто выступит против Крыма?" - добавляет источник.

Громов и Симоньян - давние знакомые. Симоньян работала в президентском пуле еще в то время, когда Громов был пресс-секретарем Владимира Путина. Его же СМИ называли куратором RT, который возглавляет Симоньян.

"Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны", - шутила Симоньян в колонке на сайте РИА Новости.

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption Маргарита Симоньян - глава RT и сценарист фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Громов не ответил на звонки Би-би-си. "Алексей Алексеевич Громов не занимается кинотворчеством. Не имеет к этому никакого отношения", - сказал Би-би-си знакомый Громова.

Министерство культуры в ответ на запрос Би-би-си переадресовало вопросы в Фонд кино.

Собеседник Би-би-си, близкий к Фонду кино, сообщил, что из госбюджета фильму без условий возврата было выделено 100 млн рублей.

"Именно после этого набсовет [Фонда кино] принял решение, что любые фильмы "по письму" будут проходить экспертизу", - добавил источник.

Фонд кино сумму поддержки "Крымского моста" не раскрывает. Представитель организации сказала лишь, что по уставу господдержка кино не должна превышать 70% от общего бюджета фильма.

Симоньян на вопрос Русской службы ответила, что не общалась по вопросам финансирования картины ни с Фондом кино, ни с минкультом. Тигран и Давид Кеосаяны не стали общаться с Би-би-си, сославшись на занятость.

Би-би-си также обратилась с вопросами к студии "8 рядов", снимавшей "Крымский мост", но на момент публикации заметки не получила ответа.

Лучше "Днюхи", хуже "Супербобровых"

Затрат Фонда кино в первые выходные после премьеры "Крымский мост" отбить не смог. Фильм еще будет идти в прокате, но именно по первому уикенду судят о коммерческой успешности картины.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов (ЕАИС), за первый уикенд проката (1-5 ноября) "Крымский мост" собрал 44,9 млн рублей. Премьера пришлась на длинные выходные из-за Дня народного единства.

Стартовавшая в один день с фильмом Кеосаяна "Богемская рапсодия" о вокалисте Queen за это же время собрала больше 302,3 млн рублей. 56,3 млн рублей за эти же дни собрал боевик "Веном", премьера которого состоялась еще в начале октября.

"Крымский мост" также уступил мультфильму "Смолфут", российской военной драме "Несокрушимый" и хоррору "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин".

Правообладатель иллюстрации Сentral Partnership Image caption Фильм про крымскую стройку стартовал лучше многих отечественных комедий, но до лидеров проката ему далеко

Сборы "Крымского моста" уступают крупнейшим российским премьером этого года. Например, фильм "Я худею", снятый в том же жанре романтической комедии, за первые выходные собрал 316,6 млн рублей. Успешнее прошла и премьера еще одной романтической комедии на крымскую тематику - "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", которая за первые выходные собрала 59,8 млн рублей.

Впрочем, на сайте прокатчика фильма "Централ партнершип" приводится цитата Кеосаяна о том, что фильм попал "в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году": "Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах".

Сравнивать успех картины "Централ партнершип" предлагает с такими российскими фильмами, как "Супербобровы. Народные мстители" (48 млн рублей за первый уикенд), а также комедиями "Днюха" (30 млн рублей) и "Счастья! Здоровья!" (38 млн рублей).

"Централ партнершип", а вслед за ним и многие СМИ, также обратил особое внимание на "троекратный рост" сборов фильма в первые дни проката. То есть в субботу на фильм сходило больше людей, чем в рабочий четверг.

Чиновникам понравилось, зрителям меньше

Реакция на фильм оказалась неоднозначной. В день премьеры Симоньян в своем телеграмм-канале писала, что волнуется как "первоклассница" и "похлеще, чем Петров и Боширов в ее кабинете" (Александра Петрова и Руслана Боширова британские власти обвиняют в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, Симоньян брала у них интервью для RT).

Комедию показали в только что построенном "Зарядье" - это была первая кинопремьера в этом концертном зале.

Посмотреть фильм пришли пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и многочисленные звезды ТВ и кино.

После премьеры в телеграм-канале Симоньян появились репосты с восторженными отзывами о фильме. Например, Тина Канделаки назвала "Крымский мост" фильмом о "любви, простой жизни, радости и преодолении".

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с супргуой Татьяной Навкой на премьере фильма "Крымский мост"

Захарова прокомментировала картину словами "кинематограф возродился из руин". Песков посчитал фильм "очень клевым": "Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно".

Профессиональные критики о картине высказались более сдержанно.

"Эта картина похожа на слегка спятившую машину времени", - писал обозреватель Антон Долин в "Медузе". Егор Беликов в "Афише" назвал фильм "пошлой державной комедией о стройке века".

В картине есть "удачные актерские работы", а также несколько "вполне смешных сцен", считает Борис Гришин из "Кино Mail.Ru", но в целом "натужными, ходульными и неправдоподобными выглядят очень многие сцены фильма, что делает его в лучшем случае похожим на средней руки телесериал".

На крупнейшем российском кинопортале "Кинопоиск" фильм получил низкие оценки зрителей. Пользователи сервиса к 7 ноября оценивали "Крымский мост" на 2,504 балла из 10. Это худший результат среди всех российских и иностранных премьер за последние два года.

Пользователи "Афиши" оценили фильм в 2,6 балла из 10, на "Кино Mail.Ru" картине выставили 3,4 балла из 10, на Filmpro - 2,4 балла из 5, на Film.ru - 3,6 баллов из 10.

В выходные после премьеры об "атаке ботов", которые обрушили рейтинг фильма на сайте "Кинопоиск", сообщило издание Daily Storm, а затем и государственные СМИ. Издания обращали внимание, что большинство поставивших негативные отзывы зарегистрировались на "Кинопоиске" уже после премьеры.

"Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку", - сказал Кеосаян РИА Новости, посоветовав "Кинопоиску" обратить внимание на механизм защиты от ботов.

Министр культуры Владимир Мединский заметил в "атаке" украинский след. "В случае с "Крымским мостом" я посмотрел распечатки, какие оценки и какие пользователи сети ставили в течение одного часа, - совершенно понятно, что это атака ботов. Скорее всего, наших "друзей" на Украине это задело за живое", - предположил чиновник.

В пресс-службе "Кинопоиска" Би-би-си рассказали, что специалисты сервиса после появления подозрений в накрутке голосов проверили, как работает система формирования рейтинга для "Крымского моста".

"Защита от накруток работает корректно", - сообщили представители сервиса. По их словам, оценки, поставленные с подозрительных аккаунтов, в расчете рейтинга не учитываются. "Текущий рейтинг сформирован на основании оценок, поставленных достоверными пользователями", - заверили в "Кинопоиске".

Предыдущая российская лента об аннексированном Россией полуострове - "Крым" Алексея Пиманова, снятый при поддержке Минобороны, - также не вызвал положительных отзывов зрителей: он получил на "Кинопоиске" 3,045 балла.

Фильм преимущественно получил негативные оценки критиков, а разгромный обзор фильма от блогера BadComedian посмотрели больше людей, чем сам фильм в кинотеатрах.

И все же в прокате "Крым" стартовал заметно лучше, чем "Крымский мост" - в первый уикенд он собрал 159,1 млн рублей против 44,8 млн у фильма Кеосаяна.

"Кинопоиск" в 2017 году сообщил, что несколько десятков тысяч учетных записей пользователей сайта взломали для накрутки рейтинга ожидания фильма "Крым". С такой же проблемой столкнулась и "Афиша". В сентябре того же года на YouTube появился ролик, в котором Пиманов, якобы снятый на скрытую камеру, говорит неизвестному собеседник: "Там боты работают. Там прямо провокация". Вскоре ролик был удален.