На комедию "Крымский мост" дали деньги без конкурса. Зрителям она не нравится
Вызвавший критику зрителей и похвалу чиновников фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!" был снят за бюджетный счет, выяснила Би-би-си. Не менее 100 млн рублей от Фонда кино фильм Тиграна Кеосаяна по сценарию его супруги, главы телеканала RT Маргариты Симоньян, получил без конкурса.
"Жаркое лето и ласковое море - в Керчи строится Крымский мост. У Димы - молодого и дерзкого строителя - есть хобби: из каждой смены студенток-археологов выбрать самую красивую и именно ее завоевать. И в этот раз случилось бы так же, если бы не московский пиарщик. Он привез на стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно, именно он - роскошный карьерист на белом кабриолете - покорит сердце Вари. Или нет?" - это официальный синопсис вышедшей в прокат 1 ноября российской комедии о крымской стройке.
Режиссер фильма Тигран Кеосаян в многочисленных интервью говорил, что во время съемок ориентировался на советские фильмы 50-60-х - например, "Девчат". А его супруга и автор сценария Маргарита Симоньян рассказывала, что им удалось снять "смешной и немного грустный ромком": "Из "ура-патриотического" у него только название".
Но оказалось, что с государством картину связывает кое-что еще.
"Кто пойдет против Крыма?"
Хотя официальный бюджет фильма и источники финансирования съемок не назывались, Кеосаян в интервью телеканалу "Дождь" упоминал, что фильм получил господдержку.
"Группа [инвесторов] поддерживала. Фонд кино. Все то, как и должно быть - ровно", - сказал режиссер. На вопрос о том, "помогали ли картине Ротенберги", режиссер ответил утвердительно: "Конечно! Там "Мостотрест", "Мостострой" поддерживали. Иначе без согласования невозможно было попасть [на стройку]".
Аркадий Ротенберг - глава компании "Стройгазмонтаж", генерального подрядчика строительства моста.
Представитель Ротенберга сказал Би-би-си, что помощь была исключительно организационная: "Помогали на съемках - техника, допуск на саму стройку, организация процесса и тому подобное. Финансовую помощь не оказывали".
В Фонде кино Би-би-си рассказали, что еще в 2016 году в организацию поступила заявка на поддержку сценария фильма о Крыме - ее подала студия "8 рядов" без указания имени режиссера. Именно "8 рядов", которую возглавляет брат режиссера Давид Кеосаян, в итоге и сняла "Крымский мост".
Финансирования в рамках обычных конкурсных процедур Фонда кино та заявка не получила, сообщила Би-би-си руководитель пиар-дирекции фонда Светлана Бриллиантова.
Но в 2017 году Фонд кино безвозмездно выделил деньги на съемки картины о Крыме.
Обычно для того, чтобы получить финансирование, картины проходят процедуры питчинга и отбора. Но заявка на "Крымский мост" стандартные конкурсы не проходила.
Деньги на проект выделили на основании некоего письма, рассказала Би-би-си Бриллиантова. Кто именно отправил письмо, в фонде оперативно ответить не смогли.
"Но обычно такие письма отправляет министерство культуры", - предположила Бриллиантова.
По ее словам, иногда министерство просит фонд поддержать социально значимые фильмы - в некоторых случаях минкульт делает это по просьбе других ведомств. Периодически с такими же просьбами в министерство культуры обращается и сам фонд.
"Но не сказать, что все это обычная практика", - отметила Бриллиантова.
Действовавший на момент выделения средств устав фонда кино, утвержденный правительством России, предполагает, что обращаться в попечительский совет с просьбой о поддержке того или иного фильма могли президент, правительство или министерство культуры.
Что такое Фонд кино?
Фонд кино - это федеральная государственная организация, которая занимается поддержкой отечественных фильмов. Организация получает бюджетное финансирование, которое распределяет между картинами, предназначенными для широкого проката. В 2018 году фонд должен распределить между продюсерами 3 млрд рублей средств федерального бюджета и больше 1 млрд рублей собственных средств, писали "Ведомости". Фонд контролировался напрямую правительством, но в этом году часть полномочий передали министерству культуры - теперь именно минкульт Владимира Мединского будет следить за тем, как фонд тратит деньги на производство и прокат кино. В октябре исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев сообщил, что покинул свой пост в соответствии с распоряжением правительства.
С просьбой профинансировать романтическую комедию о крымском мосте в минкульт обратился первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, утверждает собеседник Би-би-си, близкий к фонду.
"Громов написал письмо в минкультуры. Дали деньги без всяких питчингов и защиты проекта, то есть без тех процедур, которые обязан пройти любой фильм, претендующие на деньги Фонда кино", - рассказал собеседник Би-би-си.
По его словам, министерство культуры преподнесло это как поручение Кремля, а правительство, которое является учредителем фонда, не имело к этому отношения. "Все понимали, что фильм плохой и денег не вернет. Но кто выступит против Крыма?" - добавляет источник.
Громов и Симоньян - давние знакомые. Симоньян работала в президентском пуле еще в то время, когда Громов был пресс-секретарем Владимира Путина. Его же СМИ называли куратором RT, который возглавляет Симоньян.
"Алексей Громов действительно является моим контактом в Кремле. Наши контакты довольно часты и иногда алкогольны", - шутила Симоньян в колонке на сайте РИА Новости.
Громов не ответил на звонки Би-би-си. "Алексей Алексеевич Громов не занимается кинотворчеством. Не имеет к этому никакого отношения", - сказал Би-би-си знакомый Громова.
Министерство культуры в ответ на запрос Би-би-си переадресовало вопросы в Фонд кино.
Собеседник Би-би-си, близкий к Фонду кино, сообщил, что из госбюджета фильму без условий возврата было выделено 100 млн рублей.
"Именно после этого набсовет [Фонда кино] принял решение, что любые фильмы "по письму" будут проходить экспертизу", - добавил источник.
Фонд кино сумму поддержки "Крымского моста" не раскрывает. Представитель организации сказала лишь, что по уставу господдержка кино не должна превышать 70% от общего бюджета фильма.
Симоньян на вопрос Русской службы ответила, что не общалась по вопросам финансирования картины ни с Фондом кино, ни с минкультом. Тигран и Давид Кеосаяны не стали общаться с Би-би-си, сославшись на занятость.
Би-би-си также обратилась с вопросами к студии "8 рядов", снимавшей "Крымский мост", но на момент публикации заметки не получила ответа.
Лучше "Днюхи", хуже "Супербобровых"
Затрат Фонда кино в первые выходные после премьеры "Крымский мост" отбить не смог. Фильм еще будет идти в прокате, но именно по первому уикенду судят о коммерческой успешности картины.
По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показе фильмов (ЕАИС), за первый уикенд проката (1-5 ноября) "Крымский мост" собрал 44,9 млн рублей. Премьера пришлась на длинные выходные из-за Дня народного единства.
Стартовавшая в один день с фильмом Кеосаяна "Богемская рапсодия" о вокалисте Queen за это же время собрала больше 302,3 млн рублей. 56,3 млн рублей за эти же дни собрал боевик "Веном", премьера которого состоялась еще в начале октября.
"Крымский мост" также уступил мультфильму "Смолфут", российской военной драме "Несокрушимый" и хоррору "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин".
Сборы "Крымского моста" уступают крупнейшим российским премьером этого года. Например, фильм "Я худею", снятый в том же жанре романтической комедии, за первые выходные собрал 316,6 млн рублей. Успешнее прошла и премьера еще одной романтической комедии на крымскую тематику - "Женщины против мужчин: Крымские каникулы", которая за первые выходные собрала 59,8 млн рублей.
Впрочем, на сайте прокатчика фильма "Централ партнершип" приводится цитата Кеосаяна о том, что фильм попал "в 25 самых успешных стартов российского кино в этом году": "Мы рады, что наша скромная работа нашла отклик в зрительских сердцах".
Сравнивать успех картины "Централ партнершип" предлагает с такими российскими фильмами, как "Супербобровы. Народные мстители" (48 млн рублей за первый уикенд), а также комедиями "Днюха" (30 млн рублей) и "Счастья! Здоровья!" (38 млн рублей).
"Централ партнершип", а вслед за ним и многие СМИ, также обратил особое внимание на "троекратный рост" сборов фильма в первые дни проката. То есть в субботу на фильм сходило больше людей, чем в рабочий четверг.
Чиновникам понравилось, зрителям меньше
Реакция на фильм оказалась неоднозначной. В день премьеры Симоньян в своем телеграмм-канале писала, что волнуется как "первоклассница" и "похлеще, чем Петров и Боширов в ее кабинете" (Александра Петрова и Руслана Боширова британские власти обвиняют в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, Симоньян брала у них интервью для RT).
Комедию показали в только что построенном "Зарядье" - это была первая кинопремьера в этом концертном зале.
Посмотреть фильм пришли пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, официальный представитель МИД России Мария Захарова, глава агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и многочисленные звезды ТВ и кино.
После премьеры в телеграм-канале Симоньян появились репосты с восторженными отзывами о фильме. Например, Тина Канделаки назвала "Крымский мост" фильмом о "любви, простой жизни, радости и преодолении".
Захарова прокомментировала картину словами "кинематограф возродился из руин". Песков посчитал фильм "очень клевым": "Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно".
Профессиональные критики о картине высказались более сдержанно.
"Эта картина похожа на слегка спятившую машину времени", - писал обозреватель Антон Долин в "Медузе". Егор Беликов в "Афише" назвал фильм "пошлой державной комедией о стройке века".
В картине есть "удачные актерские работы", а также несколько "вполне смешных сцен", считает Борис Гришин из "Кино Mail.Ru", но в целом "натужными, ходульными и неправдоподобными выглядят очень многие сцены фильма, что делает его в лучшем случае похожим на средней руки телесериал".
На крупнейшем российском кинопортале "Кинопоиск" фильм получил низкие оценки зрителей. Пользователи сервиса к 7 ноября оценивали "Крымский мост" на 2,504 балла из 10. Это худший результат среди всех российских и иностранных премьер за последние два года.
Пользователи "Афиши" оценили фильм в 2,6 балла из 10, на "Кино Mail.Ru" картине выставили 3,4 балла из 10, на Filmpro - 2,4 балла из 5, на Film.ru - 3,6 баллов из 10.
В выходные после премьеры об "атаке ботов", которые обрушили рейтинг фильма на сайте "Кинопоиск", сообщило издание Daily Storm, а затем и государственные СМИ. Издания обращали внимание, что большинство поставивших негативные отзывы зарегистрировались на "Кинопоиске" уже после премьеры.
"Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку", - сказал Кеосаян РИА Новости, посоветовав "Кинопоиску" обратить внимание на механизм защиты от ботов.
Министр культуры Владимир Мединский заметил в "атаке" украинский след. "В случае с "Крымским мостом" я посмотрел распечатки, какие оценки и какие пользователи сети ставили в течение одного часа, - совершенно понятно, что это атака ботов. Скорее всего, наших "друзей" на Украине это задело за живое", - предположил чиновник.
В пресс-службе "Кинопоиска" Би-би-си рассказали, что специалисты сервиса после появления подозрений в накрутке голосов проверили, как работает система формирования рейтинга для "Крымского моста".
"Защита от накруток работает корректно", - сообщили представители сервиса. По их словам, оценки, поставленные с подозрительных аккаунтов, в расчете рейтинга не учитываются. "Текущий рейтинг сформирован на основании оценок, поставленных достоверными пользователями", - заверили в "Кинопоиске".
Предыдущая российская лента об аннексированном Россией полуострове - "Крым" Алексея Пиманова, снятый при поддержке Минобороны, - также не вызвал положительных отзывов зрителей: он получил на "Кинопоиске" 3,045 балла.
Фильм преимущественно получил негативные оценки критиков, а разгромный обзор фильма от блогера BadComedian посмотрели больше людей, чем сам фильм в кинотеатрах.
И все же в прокате "Крым" стартовал заметно лучше, чем "Крымский мост" - в первый уикенд он собрал 159,1 млн рублей против 44,8 млн у фильма Кеосаяна.
"Кинопоиск" в 2017 году сообщил, что несколько десятков тысяч учетных записей пользователей сайта взломали для накрутки рейтинга ожидания фильма "Крым". С такой же проблемой столкнулась и "Афиша". В сентябре того же года на YouTube появился ролик, в котором Пиманов, якобы снятый на скрытую камеру, говорит неизвестному собеседник: "Там боты работают. Там прямо провокация". Вскоре ролик был удален.