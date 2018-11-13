Жена главы Росимущества получила деньги на кино. Чем недовольны борцы с коррупцией?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel / Getty Images Image caption Глава Росимущества Дмитрий Пристансков

Глава Росимущества и член попечительского совета Фонда кино Дмитрий Пристансков участвовал в принятии решений о господдержке проектов студии своей жены, утверждает "Трансперенси Интернешнл - Россия". Сам Пристансков считает, что смог избежать конфликта интересов.

Что обнаружила "Трансперенси Интернешнл"?

В 2016 году вышел фильм "Хороший мальчик", продюсерами которого были режиссер Федор Бондарчук и Анна Пескова. Пристанскова так же называют продюсером этого фильма, хотя на сайте картины нет упоминания о его участии в этом проекте.

Пристансков упоминался как продюсер фильма в соцсетях и СМИ, посвященных картине.

"Хороший мальчик" получил 35 млн рублей от министерства культуры России, а Фонд кино поддержал фильм в прокате. При этом Бондарчук входит в экспертный совет Фонда кино, пишет "Трансперенси Интернешнл".

У фонда есть попечительский совет, который принимает решение о выделении средств создателям фильмов. Экспертный совет фонда выдает рекомендации попечительскому совету о поддержке тех или иных картин, создатели которых обратились в Фонд кино за поддержкой.

В 2017 году Пристансков вошел в состав попечительского совета. В это время Фонд кино поддержал проект "Энский Робинзон", который представила студия "2Д Целлулоид". Пескова является соучредителем этой студии. Согласно данным системы ЕГРЮЛ, она владеет 30% уставного капитала компании.

Попечительский совет выделил деньги "Энскому Робинзону" на невозвратной основе. "Пристансков участвовал в заседании попечительского совета, хотя явно был заинтересован в поддержке этого проекта", - пишут эксперты "Трансперенси Интернешнл".

В 2018 году Пристансков снова участвовал в заседании попечительского совета, на котором обсуждался новый проект "Целлулоида" - фильм "Счастье мое". Картина также получила финансирование на безвозвратной основе.

Сколько именно денег Фонд кино выделил на "Энского Робинзона" и "Счастье мое", на сайте организации не указывается.

Дмитрий Пристансков начал карьеру в Санкт-Петербурге, где работал в прокуратуре, а затем в адвокатском бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (одним из основателей бюро является однокурсник Владимира Путина Николай Егоров, он руководил офисом бюро в Петербурге).

Собеседники газеты "Коммерсант" говорили, что именно эта работа и стала для молодого юриста трамплином для карьерного роста.

В 2005 году Пристансков стал помощником главы Росимущества, а затем и замглавы ведомства.

Пристансков представляет Росимущество в совете директоров киностудии им. Горького. С 2017 года входит в попечительский совет Фонда кино и в правительственный совет по развитию кинематографа.

"Трансперенси Интернешнл" считает, что участие Пристанскова в попечительском совете Фонда кино является конфликтом интересов, так как он мог голосовать за проекты студии своей жены.

Как указывает организация, он должен был сообщить о своей личной заинтересованности в правительство или минкульт России.

Пристансков передал Би-би-си через представителя, что никогда не выступал продюсером фильма "Хороший мальчик".

"Фильм создан кинокомпанией ООО "2Д Целлулоид" и продюсерами Василием Соловьевым, Юрием Храповым, Анной Песковой, Федором Бондарчуком и Дмитрием Рудовским. Насколько мне известно, кинокартина в 2016 году на условиях стопроцентной возвратности получила финансовую поддержку Фонда кино, при этом деньги были получены на прокат, а не на производство", - заявил он.

Пристансков подчеркнул, что в период создания фильма работал в компании "Норникель" и не был членом попечительского совета Фонда кино - как и на момент проката фильма.

В случае с двумя другими проектами кинокомпании "2Д Целлулоид" - "Энский Робинзон" и "Счастье мое" - он утверждает, что не участвовал в голосовании на заседаниях попечительского совета Фонда кино по этим проектам.

"Всякий раз в подобных случаях я направлял в фонд соответствующие уведомления о конфликте интересов и, еще раз повторюсь, участие в голосованиях не принимал", - сообщил Пристансков Би-би-си.

Так был ли конфликт?

Пристансков утверждает, что во избежание аффилированности каждый член попечительского совета Фонда кино подает отдельное письменное уведомление с указанием проектов своей или аффилированной студии и не принимает участия в голосовании, что фиксируется в протоколе.

"Это стандартная практика, регламентированная внутренними актами фонда. В экспертный совет, сценарный совет, в попечительский совет фонда входят представители киноиндустрии, известные режиссеры и продюсеры, которые, в соответствии с правилами Фонда, не участвуют в голосованиях в случае возможности возникновения конфликта интересов", - рассказал Пристансков Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Geodakya Artem / TASS Image caption Дмитрий Пристансков с супругой Анной Песковой

Что говорят в Фонде кино?

Когда у членов совета есть конфликт интересов, они не голосуют за эти проекты, возражает глава попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой.

"Мы знаем обо всех конфликтах интересов, это зафиксировано. У других членов попечительского совета тоже есть конфликт интересов, и они просто не голосуют, когда он есть. Могут принимать участие в заседании, но не голосуют. Лоббизма никакого нет", - сказал Толстой Би-би-си.

Но "Трансперенси Интернешнл" утверждает, что Пристансков не имел права участвовать в рассмотрении и утверждении и проектов других кинокомпаний, поскольку они конкурируют с "Целуллоидом" и Art Pictures Studio за субсидии фонда.

Если Пристансков голосовал против каких-либо проектов, это тоже может быть рассмотрено как конфликт интересов - "при наличии заинтересованности есть возможность голосовать против других проектов, повышая вероятность поддержки "своих" проектов", говорится в материалах организации.

"Трансперенси Интернешнл" направила запрос в Генпрокуратуру России с просьбой проверить, заявлял ли Пристансков и другие члены попечительского совета о своих конфликтах интересов.

Организация отмечает, что в уставе Фонда кино вообще отсутствуют нормы о конфликте интересов.

Толстой заявил, что вопрос о конфликте интересов рассматривается "по умолчанию" и пока не было необходимости вносить какой-то регламент по этому поводу в устав совета.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментариями в министерство культуры России.

Как работает Фонд кино?

Фонд кино - это государственная организация, которая занимается поддержкой российской киноиндустрии. Фонд получает бюджетное финансирование, которое распределяет между картинами, предназначенными для широкого проката.

В 2018 году фонд должен распределить между продюсерами 3 млрд рублей из федерального бюджета и больше 1 млрд собственных средств, писали "Ведомости".

Ранее фонд контролировался напрямую правительством, но в этом году часть полномочий передали министерству культуры. Теперь минкульт будет следить за тем, как фонд тратит деньги на производство и прокат кино.

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о назначении исполнительным директором фонда Вячеслава Тельнова, который ранее возглавлял Госфильмофонд России.

Фонд выделяет средства на поддержку фильмов на основе процедуры "питчинга" - киностудии представляют свои проекты попечительскому совету, после чего совет определяет, какие фильмы получат поддержку и в каком размере. Фонд кино никогда не называет суммы, которые получают конкретные картины.

В уставе фонда нет пункта, который запрещает называть сумму господдержки, выделенную фильмам. Но, как объяснил Би-би-си источник в фонде, организация перестала делать это после жалоб со стороны продюсеров.