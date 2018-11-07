Дональд Трамп отправил в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса
Президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за его работу.
Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.
"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".
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Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.
Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.
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