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Президент США Дональд Трамп объявил об уходе генерального прокурора Джеффа Сешнса, которого в последние месяцы неоднократно критиковал за его работу.

Временно исполняющим обязанности генпрокурора назначен Мэтью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", - написал Трамп в "Твиттере".

Он поблагодарил Сешнса за работу, добавив, что постоянная замена будет объявлена позже.

Президент США многократно критиковал Сешнса, в том числе и публично, за то, как тот руководил министерством юстиции.

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