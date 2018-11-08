Массовая стрельба в ночном клубе в Калифорнии: несколько человек ранены

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Полиция американского штата Калифорния прибыла на место инцидента в городке Таусенд Оукс к северо-западу от Лос-Анджелеса.

Стрельба произошла в баре Borderline Bar and Grill около 23:20 по местному времени. По меньшей мере шесть человек, в том числе один полицейский, были ранены. Пока точно неизвестно, есть ли погибшие.

Полиция обратилась к местным жителям с просьбой воздержаться от посещения района, в котором произошла стрельба.

На сайте заведения указано, что во время происшествия там проходил студенческий вечер музыки кантри.

Как рассказывают посетители бара, в помещении началась паника. Чтобы выбраться наружу, люди разбивали окна стульями. Сообщается, что нападавший был в темной одежде и помимо огнестрельного оружия мог применить дымовые шашки.