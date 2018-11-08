В Челябинске экс-сотрудница полиции обвинила бывшего шефа в харассменте. За это ей грозит суд

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Управление МВД по Челябинской области намерено подать в суд на бывшую сотрудницу полиции, обвинившую своего руководителя в харассменте. Факт домогательств ведомство официально опровергает.

"Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные женщиной, не подтвердились", - говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

В ведомстве отметили, что рассказавшая о домогательствах женщина не подавала никаких жалоб или заявлений о домогательствах в следственные органы ни во время службы, ни после увольнения. В настоящее время областное МВД готовит в отношении экс-сотрудницы полиции иск в суд о защите чести и достоинства органов внутренних дел, сообщается на сайте ведомства.

О проведении проверки информации о домогательствах ведомство сообщило утром 8 ноября.

Бывшая сотрудница патрульно-постовой службы Челябинска и мать троих детей Любовь Герасимова рассказала о домогательствах со стороны бывшего начальника (его имя не называется) местному каналу 31TV.

"Когда человек уже предложил расстегивать ему пуговицы не здесь, а в другом месте, то я не думаю, что он спрашивал об оперативной обстановке. После того как он понял, что мне это все неприятно, я прямо сразу в глазах увидела, что дальше идет кошмар", - рассказала она.

После этого, по словам Герасимовой, ей ужесточили условия работы: могли отправить в наряд одну, а затем без объяснения причин перевели на службу в отдаленный райотдел. Как рассказала Герасимова, она пробовала обращаться к вышестоящему руководству, но получила в ответ лишь отписки.

"У меня есть все обращения, написанные за пять лет. Есть полученные отписки. Когда весной 2017 года меня вынудили уволиться, я сказала: "Правды добьюсь, до Москвы дойду", - рассказала она "Комсомольской правде".

По ее словам, после увольнения из полиции она встала на учет в службу занятости, однако никакой работы ей не подобрали. "Конечно, меня все поддерживают: и дети, и друзья. После скандала мне звонят бывшие сотрудники, уже не работающие в полиции. Из ныне служащих не позвонил никто. Я не в обиде: все держатся за свои места, боятся потерять работу", - сказала она.

По данным КП, 7 ноября Герасимову вызывали в главное областное управление МВД.