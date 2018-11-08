В Петербурге активистов оштрафовали за "кладбище единороссов"

Правообладатель иллюстрации РСД/vk.com Image caption На "кладбище" разместили депутатов из Петербурга, голосовавших за пенсионную реформу

В Санкт-Петербурге суд назначил штрафы в 20 тысяч рублей двум активистам, снимавшим в Пулковском парке символические надгробия для восьми депутатов, представляющих город в Госдуме. "Кладбище" было организовано активистами Российского социалистического движения (РСД) и "Левого фронта".

В среду 7 ноября они разместили восемь "надгробий" на территории парка с подписями "голосовал за пенсионную реформу" или "60/65". На надгробиях были изображены Виталий Милонов, Сергей Вострецов, Владимир Катенев, Евгений Марченко и другие депутаты из Петербурга.

"По мнению активистов, единороссы предали своих избирателей, проголосовав за повышение пенсионного возраста, а 27 сентября (дата голосования) стало датой окончательной политической смерти "Единой России" и олигархического режима Путина", - говорится на странице РСД во "ВКонтакте"

По версии РСД, полиция задержала журналистов, освещавших акцию - журналиста и фотографа. Издание "ОВД-инфо" со ссылкой на "Группу помощи задержанным" пишет, что Овсянников - участник РСД, а Арефьева - активистка "Левого блока".

Овсянников рассказал изданию, что у них была "фотосессия, посвященная 7 ноября - дню Октябрьской революции 1917 года". Их задержали, когда они закончили фотографировать, сказал он, заявив, что "ни акции, ни митинга не было - два человека в пустом парке".

Вечером Московский районный суд назначил задержанным штрафы в 20 тысяч рублей за организацию акции без подачи уведомления. Они провели в отделе полиции более шести часов, сообщают в РСД.

Основанием для штрафа, как сообщается, "стала оперативная съемка, свидетельствующая о том, что за символическим "погребением" депутатов из засады наблюдали сотрудники отдела по противодействию экстремизму".