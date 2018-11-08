Коллекторы в Хабаровске выложили в интернет порноколлаж с дочерью должника

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В Хабаровске коллекторы выложили в соцсетях порноколлаж с несовершеннолетней дочерью должника. Следственный комитет России начал проверку.

По сообщению издания "Губерния", житель Хабаровска взял в долг 19 тыс. рублей в двух микрофинансовых организациях (в репортаже названа только одна из них - "Росденьги") и просрочил выплаты. В сообщении СК название организации, которая требовала от мужчины возврат долга, не упоминается.

С августа семье должника начали поступать угрозы. В начале ноября его дочь узнала от одноклассников, что в сети появились порноколлажи с ее лицом, приделанным в графическом редакторе. По рассказу бабушки девочки, у внучки была истерика такой силы, что пришлось вызвать скорую помощь. Сама школьница утверждает, что угрозы от коллекторов поступали ей лично.

"Ты не понимаешь своей серьезной ситуации. Тут твоя жизнь и жизнь твоей бабки на кону, и все это из-за твоего папаши", - пересказала "Губернии" девушка сообщение от коллекторов.

Как говорится в сообщении СК, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Коллекторы и "порноместь"

Это не первый случай, когда коллекторы в России используют коллажи непристойного характера в качестве попытки воздействовать на должников и их семьи. В Карелии в феврале 2017 года СК возбудил дело по статьям о клевете и незаконном распространении порнографии после того как коллекторы разослали в министерство здравоохранения Карелии, районные больницы, санэпидемстанцию и республиканские СМИ порноколлаж с прифотошопленной головой сотрудницы одной из городских поликлиник.

Помимо изображений в письмах содержались все персональные данные женщины. Поводом для рассылки стал заём в 10 тысяч рублей в микрокредитной организации "Деньги в руки", который взяла даже не сама женщина, а ее свекровь.

Аналогичные случаи были в Новороссийске в 2016 году и в Мордовии в 2017-м - в последнем случае девушку, работающую стилистом для собак, коллекторы обвинили в сексуальной связи с собакой.

С 2018 года вступил в силу закон о коллекторах, регулирующий деятельность взыскателей долгов, в частности, запрещающий звонки в ночное время и ограничивающий число напоминаний о задолженности до двадцати в день. Кроме того, закон запрещает психологическое воздействие на заемщиков.